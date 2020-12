Geldtransporter an Ikea überfallen - Täter flüchten im weißen Audi

An einer Ikea-Filiale überfallen maskierte Männer einen Geldtransporter. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern, die Fahndung läuft.

Am Hintereingang spielen sich derweil dramatische Szenen ab.

Die Berliner Polizei fahndet nach dem Geldtransporter-Überfall nach den Tätern.

Berlin - Mit gezückter Waffe bedrohten die Männer einen Geldboten (55). An einem Hintereingang der Ikea-Filiale im Berliner Stadtteil Schöneberg schlugen die Täter am Dienstagvormittag um 9.30 Uhr zu. Noch bevor das Möbelhaus öffnet. Die drei Verdächtigen flüchteten mit ihrer Beute in einem weißen Audi. Das Kennzeichen war gestohlen, so die Polizei.

Zuvor hatte die Berliner B.Z. von dem Überfall auf den Geldtransporter berichtet. Zuerst hieß es ein Sicherheitsbeamter sei bedroht worden.

Ikea: Überfall auf Geldtransporter - Kisten mit Bargeld erbeutet

Die drei Räuber erbeutet einen Geldkoffer. Wie viel Bargeld sich in den Kisten befand, ist zunächst unklar. Der Polizeisprecher wollte keine Auskunft geben.

Der Überfall auf den Ikea-Geldtransporter hat sich gegen 9.30 Uhr ereignet, twittert die Berliner Polizei. Mindestens drei Verdächtige sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. „Die Täter flüchteten unerkannt mit ihrer Beute in einem weißen Audi“, so die Polizei. Ob Schüsse gefallen sind, bestätigte die Polizei bisher nicht. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Das LKA und weitere Kriminaltechniker waren am Vormittag und Mittag an der Filiale im Einsatz und sicherten Spuren. Die Polizei befragte Zeugen. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung nach den flüchtigen Tätern im Einsatz.

© Paul Zinken/dpa

Der Verkauf bei Ikea ging indes weiter, berichtet die B.Z.. Kunden nutzen den letzten Shopping-Tag vor dem harten Lockdown. Bereits am Montag sei bei dem Ikea in Schöneberg (Berlin) viel los gewesen. (ml)