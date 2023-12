Im Bergland von NRW ist an Weihnachten Schnee möglich

Drucken Teilen

An Weihnachten ist in NRW Schnee möglich. © Erwin Wodicka/Zoonar.com/Imago

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wagt sich an eine erste Prognose für das Wetter an Weihnachten in NRW. Gibt es Heiligabend „weiße Weihnachten“?

Dortmund – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Weihnachtstage eine erste Vorhersage herausgegeben. Wie RUHR24 berichtet, ist Schnee an Heiligabend in manchen Landesteilen von NRW möglich.

Mehr zum Thema DWD wagt Prognose: Wo in NRW an Heiligabend Schnee fällt

Vor allem die höher gelegenen Teile von NRW könnten in diesem Jahr „Weiße Weihnachten“ erleben. Im Rest des Bundeslandes soll es dagegen so mild werden, dass Schnee mehr oder weniger ausgeschlossen ist. Das Wetter in NRW wird also weitestgehend wenig „weihnachtlich“.