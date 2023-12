Im Ruhrgebiet liegt ein malerisches Dorf aus vergangenen Zeiten

Von: Eva Burghardt

Drucken Teilen

Rund um den Ortskern von Westerholt stehen 64 Fachwerkhäuschen. © Jochen Tack/imago

In Westerholt im Ruhrgebiet scheint die Zeit stillzustehen. Dort gibt es enge Gassen, über 60 Fachwerkhäuser und ein schmuckvolles Wasserschloss.

Mehr zum Thema Über tausend Jahre alt – dieser Ort erinnert ans Mittelalter

Westerholt – Wer sich das Ruhrgebiet (NRW) vorstellt, denkt vermutlich nicht an verwunschene Fachwerkhäuser, enge Gassen und Schlösser. Doch Westerholt im Kreis Recklinghausen hat genau das zu bieten. Der Ort ist über tausend Jahre alt und hat in seiner Geschichte einige schmuckvolle Gebäude hervorgebracht. Da wäre etwa das Schloss Westerholt, das im vergangenen Jahrhundert noch einmal komplett renoviert wurde. Oder der malerische Ortskern, der ein ganz besonderes Merkmal hat. Was Westerholt so einzigartig macht, berichtet wa.de.