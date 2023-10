Im Sauerland: Oldtimer-Fan baut Aral-Tankstelle in Originalgröße nach

Von: Annika Ketzler

In Neuenrade steht eine Aral-Tankstelle, an der es aber kein Benzin gibt. Ein Oldtimer-Fan hat die Tanke in Originalgröße nachgebaut.

Blintrop - In der Borketalstraße in Neuenrade im Sauerland (NRW) befindet sich nicht bloß ein Wendehammer, sondern auch eine Aral-Tankstelle. Aber: Hier gibt es kein Benzin für Autos. Gebaut wurde die Tankstelle von Frank Levermann, der seit den 90er-Jahren ein Oldtimer-Fan ist. Come-on.de hat mit dem 54-Jährigen über die Tankstelle gesprochen.

Die Tankstelle soll einen Einblick geben, wie es in den 1950er-Jahren aussah. Deshalb hat Levermann sie nachgebaut. „Ich bin nicht – wie viele andere – fasziniert von den Dingen meiner Jugend, sondern von dem, was davor war.“, erklärt der 54-Jährige. Mit der Zeit sammelte sich so einiges bei ihm an: „Hier eine Zapfsäule und da das ein oder andere Schild – zufällig alles von Aral“, erinnert er sich.