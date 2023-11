Die unbekannten Toten Hamburgs: Stadt übernimmt Bestattungspflicht

Von: Adriano D'Adamo

Drucken Teilen

Die Anzahl an amtlichen Bestattungen stieg an (Symbolbild). © Sebastian Willnow/dpa

Fast 1500 Menschen wurden letztes Jahr in Hamburg von Amts wegen bestattet. Ein trauriger Rekord, der die Stadt vor Herausforderungen stellt.

Hamburg – In der Hansestadt Hamburg werden verstorbene Menschen ohne Verwandtschaft und ohne finanzielle Mittel für eine Beerdigung „amtlich“ begraben. Im letzten Jahr betraf dies nahezu 1500 Männer und Frauen, wie die Sozialbehörde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg bestätigte. Schon jetzt wurden in diesem Jahr fast 1500 solcher „ordnungsrechtlichen Bestattungen“ verzeichnet, fügten die Hamburger Friedhöfe hinzu.

Anstieg an amtlichen Bestattungen: Stadt kann die Kosten tragen

Als dieses kurze Ritual vor mehr als zwei Jahrzehnten in der Stadt eingeführt wurde, belief sich die Zahl auf etwa 400 amtliche Bestattungen. Ein leichter Anstieg der Zahlen könnte laut Sozialbehörde sowohl auf eine geringfügig höhere Todesrate während der Corona-Pandemie als auch auf den demografischen Wandel zurückzuführen sein.

Nachrichten aus Hamburg direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

In Deutschland ist die Beerdigung von Verstorbenen gesetzlich vorgeschrieben. Sollten keine Verwandten ausfindig gemacht werden können, übernimmt die Stadt Hamburg die Beisetzung, so die Hamburger Friedhöfe. Falls das Vermögen des Verstorbenen nicht ausreicht, trägt die Stadt auch die Kosten. Üblicherweise erfolgt eine Einäscherung und Urnenbeisetzung. Muslime erhalten eine Beisetzung in einem Sargreihengrab.

Keine Beerdigung bleibt anonym - es sei denn, der Verstorbene hat dies ausdrücklich gewünscht. Im Gegenteil. Die Namen aller Verstorbenen werden sowohl vor der Beerdigung als auch am Totensonntag (26.11.) in der Hamburger Hauptkirche St. Petri feierlich vorgetragen. Sie sind zudem auf Tafeln rund um das grabfeldähnliche Areal verzeichnet. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.