Immer mehr Wildkatzen in NRW – das könnte ein wichtiges Vorzeichen sein

Von: Maximilian Gang

Die Europäische Wildkatzen ist in immer mehr Waldgebieten in NRW heimisch – und das ist gut so, sagen Umweltschützer. © S. Meyers/Imago

Durch die Bemühungen von Umweltschützern breitet sich die Wildkatze in NRW aus. Unter anderem die Eifel gilt als einer Verbreitungsschwerpunkt.

Köln – Immer mehr Exemplare der europäischen Wildkatze sind in Nordrhein-Westfalen heimisch. Die Eifel gilt gar als einer der beiden Verbreitungsschwerpunkte der scheuen Raubtiere in Deutschland. Das ist kein Zufall: Umweltschützer versuchen bereits seit einiger Zeit, die Lebensräume für die Tiere aufzuwerten – mit zunehmendem Erfolg. Dass sich die Wildkatzen nun zunehmend wieder in den Wäldern in NRW niederlassen, könnte auch ein gutes Vorzeichen für die Ausbreitung bedrohter Tierarten sein.

