Impf-Prio gekippt: So kommen Sie in Hamburg jetzt an einen Impftermin

Die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. Auch in Hamburg, wo die Reihenfolge nur noch im Impfzentrum gilt. Wie Sie einen Termin bekommen können.

Hamburg – Die Impfpriorisierung ist aufgehoben. Zumindest in den Hamburger Arztpraxen kann nun seit Montag, 7. Juni 2021, jeder versuchen, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Nur im zentralen Impfzentrum in den Messehallen soll die Reihenfolge bestehen bleiben, da noch immer viele Impfberechtigte aus den Priorisierungsgruppen eins bis drei keine Impfung erhalten haben.

Der Ansturm auf die Hamburger Arztpraxen ist groß, das Durchkommen per Telefon schwer. Wie jetzt also einen Impftermin bekommen? Die einfachste Möglichkeit ist, sich mit einem Hausarzt in Verbindung zu setzen. Das geht auch per Mail. Im Regelfall werden Patienten auf die Wartelist gesetzt und benachrichtigt, sobald ein Termin frei wird.

Da könnte aber dauern, nicht nur, weil die Nachfrage sehr hoch ist – sondern weil auch der Impfstoff in den Praxen knapp ist. Es gibt aber auch noch andere Wege: Eine Übersicht, wie Sie jetzt in Hamburg einen Impftermin bekommen*, lesen Sie hier. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.