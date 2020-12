Corona-Impfstoff bald in Deutschland: Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es? Das steht im Beipackzettel

Zielgruppe, Verabreichung und mögliche Nebenwirkungen: So funktioniert der bald auf den Markt kommende Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer.

Der Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer* soll bald in Deutschland verfügbar sein.

von Biontech/Pfizer* soll bald in Deutschland verfügbar sein. Der Beipackzettel ist auf Englisch bereits online einsehbar.

ist auf Englisch bereits online einsehbar. Ein Virologe bewertete in einem Bericht nun das Vakzin.

Mainz - Erfährt die Corona-Krise bald ihren „Gamechanger“? In Großbritannien wird der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer bereits verteilt, in den USA könnte das Impfen am 14. Dezember starten und auch in Deutschland steht das Vakzin kurz vor der Zulassung*. Die britische Regierung hat den Beipackzettel des Mittels jetzt online gestellt (auf Englisch, als pdf). Was steht drin? Das Wichtigste im Überblick:

Der Corona-Impfstoff kann bei Menschen ab 16 Jahren eingesetzt werden.

eingesetzt werden. Er wird in zwei Dosen innerhalb von drei Wochen verabreicht.

innerhalb von verabreicht. Sieben Tage nach der zweiten Dosis setzt laut Biontech die Schutzwirkung bei den Geimpften ein.

nach der zweiten Dosis setzt laut Biontech die bei den Geimpften ein. Biontech empfiehlt das Vakzin nicht für folgende Personengruppen: Schwangere , Stillende , Menschen mit einem Kinderwunsch in den kommenden zwei Monaten und Menschen mit sehr starken Allergien .

, , Menschen mit einem in den kommenden zwei Monaten und Menschen mit . Die häufigsten Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Frösteln, Fieber, Übelkeit, Muskel-und Gelenkschmerzen.

Corona-Impfstoff von Biontech: Virologe mit Anmerkungen zum Beipackzettel

„Das, was in dem Beipackzettel drinsteht, ist nicht wirklich überraschend und in keinem Fall ein Grund zur Sorge. Es ist toll, dass es nach 20 Jahren Forschung an mRNA-Impfstoffen endlich ein mRNA-Vakzin bis zur Zulassung geschafft hat“, sagte der Virologie-Professor Friedemann Weber dem Portal focus.de. Zum Inhalt des Beipackzettels merkte er unter anderem an:

Ob das Vakzin auch Unter-16-Jährigen verabreicht werden kann, will Biontech dem Bericht zufolge 2021 untersuchen.

verabreicht werden kann, will Biontech dem Bericht zufolge 2021 untersuchen. Eine Impfdosis könnte möglichweise ausreichen, eine Zweifachimpfung sei aber in der Forschung „der Regelfall“ .

sei aber in der Forschung . Bei Schwangeren sei der Impfstoff bislang nicht ausreichend getestet worden, „daher geht man auf Nummer sicher“ .

. Die Häufigkeit der Nebenwirkungen sei „eher hoch, aber noch im Rahmen des Normalen“.

Weber sieht laut focus.de überdies keine Hinweise auf schwerwiegende Nebenwirkungen. Gerüchte, denen zufolge der Impfstoff die menschliche DNA verändert könnte, entbehrten jeder Grundlage. Auch Biontech und Pfizer selbst hatten nach ihren letzten Analysen Anfang Dezember mitgeteilt, das Vakzin zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen.

+ Ein Mitarbeiterin des Krankenhauses Bristol mit einer Ampulle des Biontech-Pfizer-Impfstoffs gegen Covid-19: Der Beipackzettel des Vakzins ging jetzt online. © Graeme Robertson/Pool PA/dpa

Corona-Impfstoff vor der Zulassung in Deutschland: Ziel ist die Antikörper-Bildung

Für das Mittel namens BNT162b2 ergaben umfangreiche Testreihen nach Angaben der Unternehmen einen 95-prozentigen Schutz nach der Impfung. Bei Menschen, die älter als 65 Jahre sind, liege er bei mehr als 94 Prozent - diese Ergebnisse beziehen sich aber lediglich auf den Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung*. Inwiefern der Impfstoff auch vor der Infektion und einer möglichen Weitergabe* des Virus schützt, ist noch nicht klar.

Das Präparat ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Es enthält genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper dann ein Viruseiweiß herstellt. Ziel der Impfung ist es, das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern anzuregen, um die Viren abzufangen. Bislang gab es keinen zugelassenen Impfstoff dieser Art. (frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Graeme Robertson/Pool PA/dpa