In Baden-Württemberg darf wieder im Fitnessstudio trainiert werden - es gelten jedoch bestimme Regeln

Nach dem mehrmonatigen Lockdown dürfen in Baden-Württemberg endlich auch die Fitnessstudios wieder öffnen. Es gelten jedoch gewisse Regeln.

Stuttgart - Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen treten auch in Baden-Württemberg immer mehr Öffnungen in Kraft. Nach den Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben dürfen seit Montag auch die Fitnessstudios im Südwesten öffnen. Voraussetzung für ein Training ist jedoch der Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder eines negativen Testergebnisses. Zudem gilt in den Studios die Maskenpflicht und der Mindestabstand. In Stuttgart öffneten die ersten Fitnessstudios am Montag, weitere sollen bis Donnerstag folgen. Wie BW24* berichtet, öffnen Fitnessstudios in Baden-Württemberg - diese Regeln gelten.

Aufgrund des Coronavirus in Baden-Württemberg (BW24* berichtete) waren die Fitnessstudios mehrere Monate geschlossen.