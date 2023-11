In Baden-Württemberg befindet sich die größte Sauna der Welt

In Baden-Württemberg befindet sich die größte Sauna der Welt. © dpa

150 Gäste können in der größten Sauna der Welt gleichzeitig schwitzen. Die im japanischen Stil gebaute Oase befindet sich in Baden-Württemberg.

Sinsheim – Sauna-Fans kommen an ihr praktisch nicht vorbei. BW24 berichtet über die laut Guinnes World Records größte Sauna der Welt, die sich in Baden-Württemberg befindet. Bei 75 Grad Schwitztemperatur kommen die Besucher in den Genuss von besonderen Aufgüssen und genießen einen einzigartigen Ausblick sowie ein besonderes Ambiente.

Die Sauna ist seit Dezember 2012 in Betrieb, wurde aber erst am 23. April 2013 mit einer Installation an der Außenseite des Panoramafensters fertiggestellt.