In Baden-Württemberg gibt es eine Reihe an besonderen Bauwerken

Von: Julian Baumann

Drucken Teilen

Das Hundertwasserhaus in Plochingen ist ein außergewöhnliches Bauwerk. BW24 präsentiert noch fünf weitere. © IMAGO / Horst Rudel

Architektur ist eine Kunst. Das zeigt sich ganz besonders bei besonderen und mitunter kuriosen Bauwerken in Baden-Württemberg.

Mehr zum Thema Sechs der ungewöhnlichsten Bauwerke in Baden-Württemberg

Stuttgart - Baden-Württemberg hat in Sachen Bauwerke eine ganze Reihe an Superlativen zu bieten. Der höchste Turm der Welt, die höchste Brücke und der größte Marktplatz Deutschlands sind nur eine kleine Auswahl. Allerdings gibt es im Ländle auch einige Bauwerke, die besonders kreativ sind. Dazu zählt mit Sicherheit das Hundertwasserhaus in Plochingen. Bei BW24 lesen Sie, mehr über das Hundertwasserhaus in Plochingen und zu fünf weiteren ungewöhnlichen Bauwerken in Baden-Württemberg.

Fernsehtürme sind zwar keine außergewöhnlichen Bauwerke, es gibt sie in ähnlicher Bauweise inzwischen in vielen Städten der Erde, der erste seiner Art steht allerdings in Stuttgart und gilt als Wahrzeichen der Landeshauptstadt Baden-Württembergs.