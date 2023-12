In Baden-Württemberg gibt es die einzige begehbare Schachthöhle Deutschlands

Von: Nadja Pohr

In einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg befindet sich eine einzigartige Höhle. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Einzigartige Landschaften und Naturphänomene lassen sich in Baden-Württemberg entdecken. Unter anderem befindet sich im Ländle die einzige begehbare Schachthöhle Deutschlands.

Laichingen - Ob einzigartige Wasserfälle, Seen oder Ruinen: In der Landschaft im Südwesten kann man vieles entdecken. BW24 verrät, wo sich in Baden-Württemberg die einzige begehbare Schachthöhle befindet.

Zahlreiche Ausflugsziele bietet das Ländle. Die Regionen wie Hochschwarzwald, Schwäbische Alb oder Neckartal bieten viele verborgene Besonderheiten. Auch tolle Wanderwege gibt es in Baden-Württemberg. Langeweile sollte hier also nicht aufkommen.