2 / 9

Die Almbachklamm geht neben den anderen berühmten Schluchten im Süden Bayerns gerne unter. Und das, obwohl sie ihren Geschwistern in nichts nachsteht. Es ist ein faszinierendes Naturschauspiel, das sich dort in Marktschellenberg abspielt, wenn der Almbach tosend am Fuße des Untersbergs in die Almbachklamm stürzt. Eine wilde Romantik, die überraschend wenige Besucher Jahr für Jahr begeistert. © imagebroker / IMAGO