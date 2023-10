Weißer Hirsch taucht vor Baumarkt auf – Polizei steht vor Rätsel

Von: Sofia Popovidi, Melissa Ludstock

Teilen

Ein weißer Hirsch hielt die Rettungskräfte sowie einen Tierarzt ordentlich auf Trab. © Polizei

Auf einem Parkplatz in NRW entdeckten Zeugen einen weißen Hirsch. Wem gehört das Tier, das plötzlich vor einem Baumarkt auftauchte?

Update vom 26. Oktober, 11:26 Uhr: Noch immer bleiben viele Fragen zu dem weißen Hirsch offen, der am Mittwoch auf einem Parkplatz in Moers entdeckt wurde. „Im Augenblick gibt es ein Rätsel auf“, so ein Sprecher der Polizei gegenüber 24RHEIN. Das Tier mit der besonderen Fellfarbe wurde am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Baumarkts entdeckt. Seitdem ist der Hirsch bei einem Landwirt in einem Privatgehege untergebracht, wo er laut Polizei erstmal in Sicherheit ist. Ein möglicher Besitzer hat sich bislang nicht gemeldet. „Es wurde in den Tierparks rundherum gefragt, aber die vermissen wohl auch niemanden“, sagt der Polizeisprecher weiter.

Soweit sich niemand findet, könne sich auch das Veterinäramt um das Tier kümmern. Auch ist noch unklar, ob es sich um eine Züchtung oder eine natürliche Genveränderung handelt, wodurch der Hirsch ein weißes Fell bekam.

Seltener weißer Hirsch vor Baumarkt entdeckt – mitten in der Stadt

Erstmeldung vom 25. Oktober: Moers – Noch ist nicht viel über den weißen Hirsch bekannt, der plötzlich auf einem Parkplatz in Moers (Kreis Wesel) in NRW aufgetaucht ist. Fest steht: Der Anblick dürfte bei einigen für Verwundern gesorgt haben, denn weiße Hirsche sind selten.

Zeugen entdecken vor Baumarkt weißen Hirsch

Zeugen bemerkten den besonderen Hirsch am Mittwoch (25. Oktober 2023) gegen 12:20 Uhr und riefen die Polizei. Der Ort: ungewöhnlich, da es sich um den Parkplatz eines Baumarkts an der Franz-Haniel-Straße in Moers handelte. Der Parkplatz liegt mitten in der Stadt, umgeben von verschiedenen Läden und Geschäften. Wie ist das Tier dort hingekommen? Die Frage hatte sich auch die Stadt Moers auf Facebook gestellt. „Wo kommt er her? Und vor allem: Wie bekommt man ihn lebendig wieder weg?“, hieß es in einem ersten Posting.

Hirsch betäubt und in Gehege gebracht – woher kommt er?

Zunächst wurde versucht, den Hirsch einzukesseln, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Doch die Versuche scheiterten, das Tier ließ sich nicht einfangen. Der Hirsch habe Polizei, Feuerwehr und einen Tierarzt auf Trab gehalten, heißt es von der Polizei. Auch das Ordnungsamt der Stadt war am Einfangen des Tiers beteiligt.

Außergewöhnlicher Hirsch taucht auf Parkplatz auf – wem gehört er?

Letztlich konnte ein Tierarzt den weißen Hirsch mithilfe eines Gewehrs betäuben. Noch ist völlig unklar, woher der weiße Hirsch kommt. Man gehe aber davon aus, dass er nicht in freier Wildbahn gelebt hat, sagte ein Polizeisprecher. Der Halter des Tiers wird aktuell gesucht und wird gebeten, sich bei der Polizei in Moers zu melden (Telefonnummer: 02841 / 171-0).

Zwei Landwirte aus Repelen kümmern sich vorläufig um das Tier. Der Tierpark in Kamp-Lintfort sowie der Volkspark in Duisburg vermissen keinen weißen Hirsch, zitiert die Polizei einen Polizeisprecher. Weiße Hirsche sind selten, mit ihrer ungewöhnlichen Fellfarbe fallen sie auf. Doch auch freier Natur gibt es die Tiere, so zum Beispiel in Hessen. Vor einigen Jahren wurde bei Bonn ein weißer Hirsch gesichtet, berichtet Express.

Unter dem Facebook-Posting der Stadt gab es einige Kommentare. „So ein schönes Tier“, schreibt eine Frau dort. Andere Nutzer äußern Vermutungen, woher das Tier stammt. (mlu)