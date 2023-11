Kurioser Männerchor: Hier ist das Gesangstalent komplett unwichtig

Von: Maximilian Gang

Drucken Teilen

Bei dem Männerchor „Die Hopfenkehlchen“ aus NRW ist das Talent zum Singen nur zweitrangig. (Symbolbild) © Andreas Berheide/Imago

Bei dem Männerchor „Die Hopfenkehlchen“ aus Eschweiler in NRW steht nicht etwa das Gesangstalent im Vordergrund – sondern „die pure Lust am Leben“.

Eschweiler – „Die Hopfenkehlchen“ sind der wohl verrückteste Männerchor aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. Denn bei der Gesangsgruppe steht nicht etwa das Talent zum Singen im Vordergrund, sondern „die pure Lust am Leben“, wie sie selber schreiben. Insgesamt 50 Männer aus der Städteregion Aachen treffen sich wöchentlich, trinken ein Bierchen, quatschen und proben dann gemeinsam die Gesangsstücke. Die Idee stieß zu Beginn auf einiges an Skepsis, doch rund ein Jahr nach ihrer Gründung ist für die Mitglieder klar: Das Projekt „Die Hopfenkehlchen“ hat ihr Leben zum Positiven verändert.

24RHEIN hat mit dem Gründer der „Hopfenkehlchen“ aus NRW über den kuriosen Männerchor gesprochen.