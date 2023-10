In Köln starten die ersten Weihnachtsmärkte schon bald

Von: Johanna Werning

Auch in diesem Jahr finden in Köln wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt (Archivbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

In Köln gibt es 2023 zahlreiche Weihnachtsmärkte. Mit dabei ist unter anderem auch der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Ab November haben Buden und Stände geöffnet.

Köln – Glühwein trinken, gebrannte Mandeln naschen und auf das Weihnachtsfest freuen. Für viele ist ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt fester Bestandteil der Winterplanung. Das Gute: Bereits Anfang November eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Köln. Die großen Weihnachtsmärkte am Kölner Dom, in der Altstadt und auf dem Neumarkt ziehen in der zweiten Novemberhälfte nach. Aber für welchen der zahlreichen Kölner Weihnachtsmärkte soll man sich bei einem Besuch entscheiden und wann sind die Buden und Glühweinstände geöffnet? 24RHEIN hat einen Überblick mit allen Weihnachtsmärkten in Köln, die 2023 geöffnet sind.