Nach 70 Jahren: Spaghettieis-Erfinder schließt Eiscafé in Mannheim

Dario Fontanella hat genug

Von Peter Kiefer schließen

Spaghettieis-Erfinder Dario Fontanella lässt die (Eis-)Bombe platzen. Sein beliebtes Eiscafé mitten in Mannheim schließt nach Jahrzehnten. Lesen Sie hier die Hintergründe:

Lesen Sie auch Fontanella lässt die (Eis-)Bombe platzen! Darum schließt Kult-Eiscafé mitten in Mannheim Fontanella lässt die (Eis-)Bombe platzen! Darum schließt Kult-Eiscafé mitten in Mannheim

Echter Paukenschlag in der Mannheimer Gastronomie! Ausgerechnet Dario Fontanella, der im Jahr 1969 als erst 17-Jähriger das legendäre Spaghettieis erfunden hat, das seinen Siegeszug in Eisbecher rund um den Globus angetreten hat, macht zum Jahresende 2023 „schweren Herzens“ seine Eisdiele mitten in der Fußgängerzone Mannheims (Baden-Württemberg) dicht.

MANNHEIM24 weiß, warum das Eiscafé von Spaghettieis-Erfinder Fontanella nach fast 70 Jahren in Mannheim schließt.

Bei Weitem nicht die einzige Schließung in Mannheim, wo seit Jahren ein alarmierendes Ladensterben in der Innenstadt grassiert. (pek)

Rubriklistenbild: © MANNHEIM24/Peter Kiefer; Uwe Anspach/picture alliance/dpa