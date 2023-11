„In meiner Familie gab es nie Erzählungen...“: Boris Palmer über Judenhass und Aiwanger

Von: Niklas Noack

Boris Palmer (r.) vergleicht seine Familie mit der von Hubert Aiwanger. (Fotomontage) © IMAGO / Sven Simon/IMAGO / Eibner

Boris Palmer ist kein Jude. Dennoch wurde er aufgrund seiner Familiengeschichte immer wieder antisemitisch beleidigt.

Tübingen - Seit den Terrorangriffen der Hamas in Israel wird in Deutschland wieder vermehrt über Antisemitismus hierzulande diskutiert. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was Boris Palmer über Judenhass zu sagen hat und worin sich seine Familie zu der von Hubert Aiwanger unterscheiden soll.

Sechs Wochen sind die Terroranschläge der Hamas auf Israel her, bei denen 1200 Israelis getötet wurden. Brutale Geschehnisse, die auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer nur schwer begreifen kann. Boris Palmer ist Oberbürgermeister der baden-württembergischen Studentenstadt Tübingen. Inzwischen ist der Politiker parteilos. Nach mehreren Skandalen ist Palmer bei den Grünen ausgetreten. Er sieht sich zurzeit bei keiner der Parteien in Deutschland gut aufgehoben.