Erst spätsommerliche 25 Grad – dann gibt's den Temperatursturz in NRW

Der Oktober in NRW zeigt sich bislang eher spätsommerlich, als herbstlich (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

In NRW gibt es in dieser Woche nochmal ein paar warme Tage mit deutlich über 20 Grad. Es könnten die letzten für dieses Jahr sein. Denn ein Wetterwechsel steht bevor.

Köln – Der Oktober 2023 scheint bislang dem Vorbild des Oktobers aus dem Jahr 2022 zu folgen. Heißt: Er ist deutlich wärmer, als im langjährigen Durchschnitt. Das macht sich auch beim Wetter in NRW wieder bemerkbar. Denn in dieser Woche stehen noch ein paar richtig spätsommerliche Tage an. Am Dienstag und Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gar mit bis zu 25 Grad bei viel Sonne. Eine herbstliche Wetterwende ist aber ebenfalls schon in Sicht. Ab dem Wochenende sollen die Temperaturen deutlich fallen.

