In welcher Stadt sich Bayern und Baden-Württemberg ganz nahe sind

Von: Niklas Noack

Diese Stadt in Baden-Württemberg kann sich sehen lassen. © imageBROKER/Lilly/IMAGO

Es gibt eine Stadt im Südwesten Deutschlands, wo Baden-Württemberg und Bayern nur ein Schritt voneinander entfernt sind. Das steckt dahinter.

Baden-Württemberg - Was Landesgrenzen betrifft, gibt es sicherlich das ein oder andere Kuriosum. Bei BW24 lesen Sie jetzt, in welcher Stadt sich Bayern und Baden-Württemberg ganz nahe sind und warum es sich lohnt, dorthin mal einen Städtetrip zu unternehmen.

Das Bundesland Baden-Württemberg, mit der Landeshauptstadt Stuttgart, grenzt an drei Bundesländern: an Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern. Außerdem grenzt Baden-Württemberg an Frankreich und der Schweiz. Das Ländle ist unter anderem bekannt für die Weltunternehmen Porsche und Mercedes, die ihren Hauptsitz in Stuttgart haben.