Einzige begehbare Achterbahn der Welt in NRW: Alle Infos zur Attraktion

Von: Mirjam Ratmann

Seit 2011 kann man die Achterbahn im Süden Duisburgs begehen. © Jochen Tack/IMAGO

In Duisburg gibt es eine Achterbahn, auf der man nicht fahren kann – stattdessen kann man sie begehen. Alle Infos zur außergewöhnlichen Attraktion.

Duisburg – Eine Achterbahn dreht Loopings, treibt den Adrenalinpegel nach oben und dem ein oder der anderen ist nach einer Achterbahnfahrt auch schon einmal schlecht geworden. So kennt man die beliebten Attraktionen von der Kirmes oder anderen Volksfesten in NRW. Bei der „Tiger & Turtel-Magic-Mountain-Achterbahn“ in Duisburg ist das anders: Denn diese Achterbahn kann man nicht befahren, sondern zu Fuß begehen. Doch auch dafür sollte man einigermaßen schwindelfrei sein.

Einzig begehbare Achterbahn der Welt in Duisburg

Im Duisburger Süden, genauer gesagt im 2008 eröffneten Angerpark erhebt sich die Achterbahn auf 20 Metern auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe, einer ehemaligen Halde. Seit 2011 kann man „Tiger & Turtel“ begehen – Tag wie Nacht.

Die „Tiger & Turtle“-Achterbahn ist auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe errichtet und gehört zum Angerpark. © Hans Blossey/IMAGO

Damit ist sie, laut Aussage von Duisburg Tourismus, die „Tiger & Turtle“ betreibt, die einzig begehbare Achterbahn der Welt. An diesem Ort würden sich Kunst, Industriegeschichte und Landschaftsgestaltung treffen, heißt es auf einem Infoflyer.

„Tiger & Turtle“-Achterbahn bietet Blick über Duisburg

Ein ähnliches Konzept verfolgt die Stadt Duisburg bereits beim Landschaftspark Nord im Duisburger Norden, einem ehemaligen Zechen-Gelände, das inzwischen für Veranstaltungen wie Konzerte und Tagungen genutzt wird.

Tiger & Turtle in Duisburg: Technische Daten ► Die Gesamtstrecke ist 220 Meter lang ► Insgesamt können 220 Stufen besgangen werden ► Das Bauwerk ist über 20 Meter hoch, der maximal erreichbare Punkt für Fußgänger liegt auf einer Höhe von 13 Metern ► „Tiger & Turtle“ steht auf einer 35 Meter hohen Halde: Besucher betrachten das Umland also aus einer Höhe von 48 Metern

Duisburg Tourismus verspricht einen Blick auf die Duisburger Innenstadt, den Rhein entlang bis nach Düsseldorf – vorausgesetzt das Wetter stimmt. Manchmal könne man sogar den Tower des Flughafens erkennen.

So kommt man zu „Tiger & Turtle“

Mit dem Auto : Anfahrt über Ehinger Straße oder Kaiserswerther Straße, 47249 Duisburg. Der Angerpark verfügt zwar über keine eigenen Parkplätze. Die Website verweist aber auf ausreichende Parkmöglichkeiten in den umliegenden Wohngebieten.

: Anfahrt über Ehinger Straße oder Kaiserswerther Straße, 47249 Duisburg. Der Angerpark verfügt zwar über keine eigenen Parkplätze. Die Website verweist aber auf ausreichende Parkmöglichkeiten in den umliegenden Wohngebieten. Mit dem ÖPNV : Straßenbahnlinie 903, Haltestelle „Tiger & Turtle“

: Straßenbahnlinie 903, Haltestelle „Tiger & Turtle“ Mit einem Reisebus: Anfahrt über Ehinger Straße zwischen Hermann-Rinne Straße und Richard-Seiffert-Straße aus Richtung Hüttenheim. Parkmöglichkeiten für Busse befinden sich entlang der Ehinger Straße.

Entworfen haben den Ort die Künstlerin Heike Mutter und der Künstler Ulrich Genth, die ihm auch den Beinamen „Magic Mountain“, magischer Berg, gegeben haben. 2010 gewannen sie mit ihrem Entwurf den internationalen Wettbewerb zur Gestaltung einer Landmarke im Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR 2010.

Bei gutem Wetter kann man von der Höhe aus über Duisburg bis nach Düsseldorf blicken. © Rudy Fessel/IMAGO

Eine schlichte Begehung der Achterbahn kostet kein Geld, nur, wenn man eine offizielle Führung buchen will, muss man zahlen: Für eine einstündige Abendführung zahlt man zehn Euro. Kinder zahlen acht.

Das sind die kommenden Termine für eine Abendführung der „Tiger & Turtle“

24.06. um 21:30 Uhr

22.07. um 21:00 Uhr

26.08. um 20:00 Uhr

16.09. um 19:30 Uhr

07.10. um 19:00 Uhr

„Tiger & Turtle“ in Duisburg besonders am Abend als Fotomotiv beliebt

„Tiger & Turtle“ ist als Fotomotiv bei Menschen aus Duisburg sowie bei Touristinnen und Touristen beliebt. Auf Instagram hat die Achterbahn bereits fast 2.000 Followerinnen und Follower.

Abends wird „Tiger & Turtle“ mit 880 LED-Leuchten beleuchtet. © alfotokunst/IMAGO

Die Betreiber des Accounts reposten hauptsächlich Bilder von Userinnen und Usern – es dominieren Bilder in der Abenddämmerung, beim Sonnenuntergang oder im Dunklen. Dann wird „Tiger & Turtle“ nämlich mit 880 LED-Leuchten beleuchtet.

Einen Looping drehen lässt sich mit „Tiger & Turtle“ übrigens nicht: Bevor es die ganze Runde herumgeht, hindert ein kleiner Metallzaun einen davor, sich in Gefahr zu begeben.