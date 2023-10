Viel Schwarz mit wenig Ausreißern: So hat Ihre bayerische Gemeinde 2018 gewählt

Von: Kai Bräunig, Sok Eng Lim, Philipp David Pries, Marie Ries, Nils Tillmann

Von Abenberg bis Zwiesel: Finden Sie heraus, wie die Wahlergebnisse in den mehr als 2000 bayerischen Gemeinden 2018 waren. © Hildenbrand/dpa (Montage: N. Bruckmann/M. Litzka)

Mehr als 2000 bayerische Gemeinden von Abenberg bis Zwiesel: Entdecken Sie in unserer interaktiven Karte, wie die Menschen in Ihrer Heimatgemeinde 2018 gewählt haben.

München – Mehr als 2000 Gemeinden, 15 Parteien, 9,4 Millionen Wahlberechtigte: Mit Spannung wird die Bayern-Wahl 2023 erwartet. Welche Parteien verbessern sich im Vergleich mit der Landtagswahl 2018, welche verschlechtern sich? Bei der damaligen Wahl lag die CSU trotz eines historisch schlechten Ergebnisses von 37,2 Prozent der Erst- und Zweitstimmen insgesamt deutlich vor Bündnis 90/Die Grünen, die als zweitstärkste Partei 17,6 Prozent erhielten.

Karte zur Landtagswahl 2018: Die Ergebnisse in den über 2000 bayerischen Gemeinden

Doch nicht überall im Freistaat hatte die Partei von Ministerpräsident Markus Söder die Nase vorn. Betrachtet man die Ergebnisse in den zahlreichen Gemeinden Bayerns, weichen die Ergebnisse teils deutlich vom Landesergebnis ab. Ins Auge fällt dort unter anderem Balderschwang im Süden. Werfen Sie in unserer interaktiven Karte einen Blick darauf, wer in Ihrer Region die meisten Stimmen erhielt. Darin weisen wir die Gesamtstimmen aus, die im bayerischen Wahlsystem die Erst- und Zweitstimmen zusammengenommen bezeichnen.

In immerhin 30 bayerischen Gemeinden setzten sich andere Parteien gegen die CSU durch. Und in 20 davon errangen die Freien Wähler von Spitzenkandidat Hubert Aiwanger die meisten Stimmen, die mit 11,6 Prozent drittstärkste Kraft im Landtag und Koalitionspartner der Christsozialen wurden. In den übrigen zehn Gemeinden sicherten sich die Grünen mit dem Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann den größten Anteil der Gesamtstimmen, darunter mit München auch die einwohnerstärkste Gemeinde. Die Landeshauptstadt ist gleichzeitig auch die Kommune, in der die aktuelle Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern mit insgesamt 30,9 Prozent den geringsten Anteil der Stimmen erhielt.

Den größten Rückhalt hatte die aktuelle Regierungskoalition dagegen in Balderschwang. Die Gemeinde im schwäbischen Oberallgäu zählt mit mehr als 1000 Metern über dem Meeresspiegel nicht nur zu den höchstgelegenen, sondern mit knapp 400 Einwohnern auch zu den kleinsten Gemeinden Deutschlands. Hier erhielt allein die CSU satte 71,4 Prozent, die Regierungskoalition mit den Freien Wählern zusammen 80,2 Prozent der Gesamtstimmen.

Interaktive Tabelle: So hat Ihre Gemeinde bei der Landtagswahl 2018 gestimmt

Wichtig zu wissen: Über die Zusammensetzung des bayerischen Landtags entscheidet am Ende nicht das einzelne Ergebnis einer Gemeinde, sondern das zusammengefasste Wahlergebnis aller Gemeinden eines Stimmkreises. Bei den Landtagswahlen ist Bayern in 91 Stimmkreise unterteilt, die jeweils mit einem Direktkandidaten oder einer Direktkandidatin im Landtag vertreten sind – ähnlich wie Wahlkreise bei den Bundestagswahlen.

Dennoch sind die Gemeindeergebnisse sehr aufschlussreich, weil sie einen sehr genauen Blick auf das Stimmungsbild vor Ort ermöglichen. Ob die Wahl in Ihrer Gemeinde ähnlich deutlich oder denkbar knapp ausging, sehen Sie in unserer interaktiven Tabelle zur Landtagswahl vor fünf Jahren.

Bei der diesjährige Landtagswahl wird der Blick auf die Gemeinden wiederum spannend. Wie stimmen etwa die Heimatgemeinden der Spitzenkandidaten, wo in Bayern liegen die Hochburgen der jeweiligen Parteien? Auf den Portalen von IPPEN.MEDIA finden Sie am Wahlsonntag und den folgenden Tagen die wichtigsten Daten und Grafiken zu den Wahlen im Freistaat.

Unsere Daten, Quellen, Methoden Die Daten zu den Gemeinde-Ergebnissen der Landtagswahl 2018 stammen vom Landeswahlleiter des Freistaates. Die Stimmanteile und die Werte für die Wahlbeteiligung sind gerundet. Parteien, die nicht in Land- oder Bundestag vertreten sind, werden als „Sonstige“ ausgewiesen. Als weitere Quelle wurde die Deutsche Presse-Agentur genutzt.