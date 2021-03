Sieben-Tages-Inzidenz in Köln steigt auf 128 – Krisenstab informiert über weiteres Vorgehen der Stadt

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt weiter in Köln – der Krisenstab der Stadt berät heute über die aktuelle Corona-Lage.

Ab 13 Uhr Liveticker

Der Inzidenzwert in Köln steigt weiter. Der Krisenstab der Stadt Köln informiert ab 13 Uhr in einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in Köln.