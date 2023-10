7 Vorfälle zeigen, wie der Krieg in Israel bei uns Antisemitismus befeuert

Von: Jana Stäbener

Teilen

Israel-Flaggen angezündet, Restaurants geschlossen und Events abgesagt: Auch Juden in Deutschland spüren die Terror-Tat der Hamas deutlich.

Seit dem Terror-Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel, bei dem mehr als 1200 Menschen starben, herrscht im Gazastreifen Krieg. Als Antwort auf das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte bereitet die Armee eine Bodenoffensive auf den dicht besiedelten Landstrich am Mittelmeer mit mehr als zwei Millionen Bewohnern vor. Sie betont, es würden ausschließlich die Hamas und ihre mit dem Terror verbundenen Ziele angegriffen. Hier fünf Begriffe, die dir helfen, den Nahost-Konflikt besser zu verstehen.



Der Krieg in Israel lässt auch in Deutschland die Gewalt zunehmen. Für Freitag, den 13. Oktober, hatte die Hamas Muslime in der ganzen Welt zur Unterstützung aufgerufen. Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, forderte die Polizei auf, die Sicherheit für jüdische Einrichtungen am Freitag maximal zu erhöhen. Laut Bundeskriminalamt (BKA) kommen die 16 Bundesländer dieser Forderung nach und erhöhen den Schutz jüdischer Einrichtungen nach dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel noch einmal.

Israel-Krieg führt zur neuen Welle des Judenhasses

Nach dem Angriff auf Israel waren an deutschen Universitäten Palästina-Flaggen aufgetaucht. Viele Menschen äußern ihr Mitgefühl mit den mehr als 1400 Palästinensern, die nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza durch israelische Gegen-Angriffe getötet wurden. Doch die Flagge, die sie nutzen, um sich solidarisch zu zeigen, hat einen Beigeschmack: Sie wird auch von denen geschwungen, die offen die terroristische Hamas und deren Gewalt an Juden befürworten – etwas anderes, als die israelische Siedlungspolitik und ihren Umgang mit Palästinensern zu kritisieren.



Schon am Dienstag, 10. Oktober, hatte die Recherche- und Informationsdienststelle Antisemitismus Bayern (RIAS) vor einer neuen Welle des Judenhasses im Israel-Krieg gewarnt. „Das antisemitische Ressentiment richtet sich gegen Israel als jüdischen Staat, gegen Juden und jüdische Einrichtungen hier und hat ein massives Gewaltpotential“, teilte die Leiterin Annette Seidel-Arpacı mit. BuzzFeed News Deutschland von Ippen.Media hat sieben Vorfälle gesammelt, die diesen Judenhass in Deutschland zeigen.

1. Mehrere Demonstrationen müssen verboten werden

Die Stadt Frankfurt hat am Mittwoch eine für Samstag, 14. Oktober, geplante Demonstration unter dem Motto „Freiheit für Palästina“ verboten. Warum? Weil es bereits am vergangenen Samstagabend (7. Oktober), als die Hamas Israel angegriffen hatten, auf einer Solidaritätsdemonstration für Israel zu anti-israelischen Zwischenrufen und vereinzelten Angriffen gekommen. Ein Demonstrationsteilnehmer wurde zum Beispiel mit Pfefferspray attackiert.



Auch die Hamburger Polizei rechnet am Freitag, 13. Oktober, mit pro-palästinensischen Protesten. Die Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit Rojava und Palästina“ am Hamburger Hauptbahnhof werde zwar untersagt, doch angesichts eines Aufrufs in sozialen Netzwerken sei jederzeit mit spontanen Versammlungen zu rechnen. Die spontanen Versammlungen könnten von einer sehr hohen Emotionalität geprägt sein und es könne auch zu strafbaren Handlungen wie Billigung von Straftaten oder Volksverhetzung kommen.

2. Aufforderungen zu Gewalt gegen Juden im Internet

Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht die Gefahr von „Trittbrettfahrern und Einzeltätern“, die den Krieg in Israel als Rechtfertigung nutzen, Antisemitismus zu verbreiten, der in Deutschland allgemein wieder zunimmt. Seit Mittwoch, 11. Oktober, kursierten in Internetportalen und Chatgruppen Aufforderungen zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen, meldet die Organisation. Auch ein Grund, auf Social Media nicht auf Fake News über den Israel-Krieg hereinzufallen.

3. Mann will mit Messer „alle Israelis töten“

Judenhass in Deutschland aufgrund des Israel-Kriegs zeigt sich auch an einem Vorfall in Bayern: So hat am Sonntag, also einen Tag nach den Raketenangriffen der Hamas, ein Mann bei einem israelischen Restaurant angerufen und gefragt, ob man über Messer verfüge, damit man alle Israelis töten könne.



Laut RIAS ist in Bayern nun wieder vermehrt mit Antisemitismus zu rechnen. Im Alltag würden Juden und Jüdinnen mit antisemitischen Kommentaren und Vorwürfen zu den aktuellen Vorgängen im Israel-Krieg konfrontiert, sagt Leiterin Seidel-Arpacı und verweist auf eine erhöhte Zahl an Meldungen.

4. Restaurants in Berlin müssen schließen

Links eine Israel-Flagge am historischen Rathaus in Stade, die eine Gruppe junger Männer versucht hat herunterzureißen. Rechts der jüdische Restaurantbesitzer Yorai Feinberg in seinem Restaurant in Berlin-Schöneberg (Archivbild). © Georg Wendt/dpa, Jörg Carstensen/dpa

„Wir werden unser Restaurant nicht öffnen. Ich habe sehr viel Angst“, sagte die Besitzerin eines israelischen Ladens zur Deutschen Presse-Agentur (dpa), die anonym bleiben wollte. Sie habe beschlossen, ihr Restaurant bis Samstag, 14. Oktober, zu schließen, weil sie sich nicht sicher fühle. Momentan bleibe sie die meiste Zeit zu Hause. In Tel Aviv habe sie Familie und Freunde.



Das israelische Restaurant „Feinberg‘s“ in Berlin erhält nach eigenen Angaben seit den Angriffen der Hamas verstärkt Hassanrufe, berichtete der Besitzer Yorai Feinberg. Mit Blick auf die Gewaltaufrufe macht er sich Sorgen: „Wir sind ein mögliches Ziel.“ Das Restaurant in Schöneberg war in der Vergangenheit immer wieder von antisemitischen Vorfällen betroffen.

5. Israel-Flaggen geklaut oder verbrannt

Eine Gruppe junger Männer ist in das historische Rathaus in Stade (Niedersachsen) eingedrungen, um dort eine Israel-Flagge herunterzureißen. Sie schlugen eine Scheibe ein und versuchten durch das zerborstene Fenster an die Fahne zu gelangen, wie die Polizei am Donnerstag, 12. Oktober, mitteilte.



Auch in anderen Städten in Niedersachsen, Bremen, Bremerhaven und Mainz gab es zuletzt Angriffe auf israelische Flaggen. Vor dem Mainzer Stadthaus Große Bleiche haben Unbekannte eine Israel-Flagge heruntergerissen und angezündet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung fanden die Reste am Donnerstagmorgen auf dem Boden, wie die Stadt mitteilte.

Mehr zum Thema: Warum sich unser Autor für Deutschlands Umgang mit dem Israel-Krieg schämt

6. Israelfeindlichen Initiative verteilt Süßigkeiten

Am Wochenende vom 7. bis 8. Oktober, als die islamistische Hamas das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet hatten, hatte das pro-palästinensische Netzwerk „Samidoun“ den Angriff gefeiert, indem es Süßigkeiten in Berlin-Neukölln verteilte.



Dort ist es am Montag, 9. Oktober, erneut zu antiisraelischen Vorfällen der israelfeindlichen Initiative „Samidoun“ gekommen. Am Dienstag teilte die Polizei mit, den 26-jährigen Rädelsführer Musaab A. der pro-palästinensischer Proteste, festgenommen zu haben, berichtet der Tagesspiegel.

7. Event „Meet a Jew“ an Schulen muss abgesagt werden

Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt eine neue Qualität antisemitischer Stimmungen in Schulen. „Die aktuelle Unterstützung des grausamen Terrors der Hamas in Israel, die eine neue Dimension des Judenhasses an deutschen Schulen aufzeigt, ist aber dennoch ein Schock“, sagt ein Sprecher der dpa.



Er verwies auf das Begegnungsprojekt „Meet a Jew“. Bei dem habe es in der Vergangenheit nur recht selten antisemitische Anfeindungen gegen jüdische Freiwillige gegeben, die bundesweit an zahlreichen Schulen für einen Austausch mit nicht-jüdischen Schülern unterwegs sind. „Umso bedrückender ist es, dass eine geplante Begegnung für diese Woche in Niedersachsen von der Schule abgesagt wurde, weil die Stimmung der Schülerschaft so aufgeheizt israel- und judenfeindlich sei, dass sie Ausschreitungen nicht ausschließen können“, schilderte er.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Mehr zum Thema: Iran befeuert den Krieg der Hamas gegen Israel

(Mit Material der dpa)