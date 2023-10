Palästina-Flaggen prangen in Berlin – Hochschule reagiert

Von: Jana Stäbener, Martin Trotz

Der Krieg in Israel sorgt in Deutschland für unterschiedliche Reaktionen. An einer Universität sieht man das als essenziell für eine „freie Gesellschaft“.

Nach dem Großangriff von Hamas-Terroristen auf Israel, auf den die israelische Luftwaffe mit Gegenschlägen im Gazastreifen und Libanon reagierte, sind an einem Wohnheim der staatlich anerkannten und deutsch-amerikanischen Hochschule „Bard College“ in Berlin mehrere pro-palästinensische Flaggen aufgetaucht. Diese sind nach BuzzFeed-Informationen explizit erst seit dem Hamas-Angriff auf Israel am vergangenen Wochenende (7.10.2023) zu sehen. (Hier fünf Begriffe, um den Nahost-Konflikt in drei Minuten besser zu verstehen.)



„Auch wenn dies keine strafrechtlich bewehrten Handlungen sind, ist mutmaßlich von einer Sympathiebekundung für den terroristischen Angriff der Hamas auszugehen“, sagt ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung BuzzFeed News Deutschland.



„Dies zeigt abermals den großen Handlungsbedarf, den Kampf gegen Antisemitismus in Berlin noch intensiver und nachhaltiger zu führen“, heißt es. Da es sich im vorliegenden Fall aber nicht um eine staatliche, sondern eine private Hochschule handle, seien Berlin, dessen Solidarität mit Israel „eindeutig und unmissverständlich“ sei, die Hände gebunden. Doch welche Konsequenzen zieht das Bard College selbst?

An einem Wohnheim des „Bard College Berlin“ in der Waldstraße Ecke Kuckoffstraße in Berlin-Niederschönhausen tauchten nach der Terror-Tat der Hamas am vergangenen Wochenende palästinensische Flaggen auf. © BuzzFeed DE

Palästina-Flagge: Recht auf freie Meinungsäußerung gilt „auch für alle Studierende“

Der Hochschulleiter des Bard College Berlin, Florian Becker, reagiert auf die Palästina-Flagge am Wohnheim. Er betont bei BuzzFeed News Deutschland, dass die Universität keinerlei „Verständnis für Gewalt“ habe. „Wir verurteilen die brutale Ermordung und Verschleppung unschuldiger Menschen in Israel. Unser Mitgefühl und unsere Sympathie gelten allein den getöteten, verletzten und verschleppten Menschen und ihren Angehörigen.“



Becker weist darauf hin, dass das Bard College Berlin enge Partnerschaften mit Bildungsinstitutionen in Israel und Palästina unterhalte und Studierende ganz verschiedener Religionen aus Israel, Palästina und zahlreichen anderen Staaten und Gebieten beherberge. „Die wissenschaftliche Arbeit und Auseinandersetzung setzen die Freiheit von Terror und Gewalt ebenso voraus wie das Bestehen einer freien Gesellschaft.“



Symbole und Fahnen zu zeigen, sei durch das Grundgesetz der freien Meinungsäußerung geschützt. „Dieses Recht gilt selbstverständlich auch für alle Studierenden“, so der Hochschulleiter. Diese müssten ihre Äußerungen „selbst vertreten und verantworten“. „Ich bin mir sicher, dass dies innerhalb der Universitätsgemeinschaft und im kritischen Dialog auch in Bezug auf das Zeigen der palästinensischen Fahne und der übrigen Fahnen geschehen wird oder bereits geschieht“, sagt Becker. Man ziehe aber eine Änderung der Regelwerke für Mieter und Studierende in Erwägung.

BuzzFeed News Deutschland hat auch den Bezirk Pankow, in dem die Hochschule liegt, zu den Palästina-Flaggen angefragt. Dieser hat sich bislang nicht gemeldet.

Krieg in Israel: Was ist passiert?

Am Samstag, 7. Oktober 2023, dem jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) hatte die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Laut der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) wurden etwa 150 Menschen in den Gazastreifen entführt, darunter auch mindestens fünf Deutsche, eine davon wurde laut ZDF-Berichten getötet.



Die Zahl der Toten durch die Großangriffe der islamistischen Hamas, nach denen Israel folgende Optionen hat, ist auf mindestens 1200 gestiegen, gab ein IDF-Sprecher am Mittwoch, 11. Oktober, bekannt. Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe im Gazastreifen starben mindestens 900 Menschen, 4500 weitere wurden verletzt.



An der Grenze zum Gazastreifen, von wo aus die Hamas am Wochenende ihre Angriffe begonnen hatte, zog die israelische Armee seit der Terror-Tat massiv Truppen zusammen und mobilisierte 300.000 Reservisten. Es wird erwartet, dass der Krieg in Israel weiter eskaliert. Möglicherweise steht nun eine Bodenoffensive der Israelis im Gazastreifen bevor. Die Regierung hat die Abriegelung des Gazastreifens angeordnet.

