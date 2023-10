Wie der Nahostkonflikt zumindest im Klassenzimmer gelöst werden kann

Von: Jana Stäbener

Der Krieg in Israel ist ein guter Anlass für einen „Paradigmenwechsel in der politischen Bildung“, findet die Bildungsstätte Anne Frank.

Aufgrund des Israel-Kriegs gibt es offenen Antisemitismus in Deutschland: Der Zentralrat der Juden beklagt auch an Schulen eine neue Qualität antisemitischer Stimmungen. „Der offene Antisemitismus an deutschen Schulen ist für uns leider nicht überraschend“, erklärte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. „Die aktuelle Unterstützung des grausamen Terrors der Hamas in Israel, die eine neue Dimension des Judenhasses an deutschen Schulen aufzeigt, ist aber dennoch ein Schock.“



Am vergangenen Samstag, 7. Oktober 2023, hatten Hamas-Terroristen das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Laut der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) wurden etwa 150 Menschen in den Gazastreifen entführt, darunter auch mindestens fünf Deutsche. Mehr als 1200 Menschen starben. Seit der Tat herrscht im Gazastreifen Krieg. Die israelische Armee hat 300.000 Reservisten für eine Bodenoffensive mobilisiert.

Was können Schulen und Lehrkräfte gegen Antisemitismus tun?

Aufgrund der Angst vor antisemitischen Ausschreitungen muss zum Beispiel das Begegnungsprojekt „Meet a Jew“ abgesagt werden. Bei dem sind jüdische Freiwillige bundesweit im Austausch mit nicht-jüdischen Schülern. Eigentlich gab es hier nie Vorkommnisse. „Umso bedrückender ist es, dass eine geplante Begegnung für diese Woche in Niedersachsen von der Schule abgesagt wurde, weil die Stimmung der Schülerschaft so aufgeheizt israel- und judenfeindlich sei“, sagt der Sprecher.



Doch was können Schulen und Lehrkräfte gegen diesen Antisemitismus tun? Diese Frage stellt sich die Bildungsstätte (BS) Anne Frank, deren Direktor Meron Mendel sich auch schon zu Nazi-Vergleichen von Olaf Scholz äußerte. „Seit dem Wochenende erreicht uns eine enorme Menge an Beratungsanfragen, insbesondere aus Schulen“, so die Bildungsstätte. Deswegen plane man kurzfristige, offene und digitale Angebote, die Lehrkräften helfen, den Nahost-Konflikt zu erklären.



Langfristig brauche es aber „dringend“ politische Richtungsentscheidungen, damit schulische und außerschulische Bildungsträger genug Mittel haben, um den Nahost-Konflikt (fünf Begriffe helfen, ihn besser zu verstehen) zu unterrichten, sagt Nicole Broder, Leiterin politische Bildung bei der BS Anne Frank. „Es eist lementar wichtig, pädagogische Räume zu öffnen, in denen Konflikte und Unsicherheiten unter Jugendlichen besprechbar werden“, betont Broder.

Beim Nahost-Konflikt braucht es einen „Paradigmenwechsel in der politischen Bildung“, findet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. © Science Phot Library/IMAGO, Collage

Beim Nahost-Konflikt braucht es einen „Paradigmenwechsel in der politischen Bildung“

„Wer die abscheulichen Terrorangriffe auf die israelische Zivilbevölkerung in Deutschland bejubelt, muss nach geltendem Recht bestraft werden. Was wir jetzt aber am nötigsten brauchen, ist ein Paradigmenwechsel in der politischen Bildung, nicht schärfere Gesetze“, fordert Meron Mendel. „Die letzten Tage haben gezeigt, dass wir viel mehr Wissensvermittlung zum Nahostkonflikt in den Schulen benötigen und mehr Angebote mit Blick auf israelbezogenen Antisemitismus. Da ist jetzt das gesamte Bildungssystem gefragt – von der Kita an.“



Zudem brauche es dringend einen massiven Ausbau von digitalem Streetwork, um der Flut an antisemitischen und rassistischen Hasskommentaren, gewaltvollen Desinformationen auf Social Media im Israel-Krieg zu begegnen, so die BS Anne Frank. „Es braucht einen energischen Einsatz für digitales Streetwork gegen Antisemitismus, Rassismus und Desinformation im Netz. Mit den herkömmlichen Mitteln des Community-Managements ist der Hass im Netz schon längst nicht mehr zu bewältigen. Es braucht deutlich mehr Investitionen in politische Bildung im Netz, hier ist die Politik gefragt“, so Broder.

(Mit Material der dpa)