Neubau direkt am Kölner Hauptbahnhof – was dort geplant ist

Direkt am Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof soll bis 2028 ein Büro-Neubau entstehen (Symbolbild). © Eibner/Imago

Am Kölner Hauptbahnhof soll bis 2028 ein Neubau entstehen, der den anliegenden Breslauer Platz in der Kölner Innenstadt aufwertet. Was geplant ist.

Köln – Den Breslauer Platz direkt am Kölner Hauptbahnhof kennt jede Kölnerin und jeder Kölner – die meisten haben darüber allerdings nicht zwingend etwas Positives zu berichten. Doch das könnte sich künftig ändern: Durch einen geplanten Neubau soll der Platz, der derzeit vor allem Obdachlose anzieht, optisch aufgewertet werden – und gleichzeitig über 600 Arbeitsplätze mitten in der Kölner Innenstadt bereitstellen.

24RHEIN erklärt, was es mit dem Neubau direkt am Kölner Hauptbahnhof auf sich hat.