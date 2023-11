IT-Unternehmer will Sparte von deutschem Motorenbauer übernehmen - was wird aus den Mitarbeitern?

Von: Julian Baumann

IT-Unternehmer Ulrich Dietz wird nach eigenen Angaben die Brennstoffzellen-Sparte von Rolls-Royce Power Systems übernehmen. © Felix Kästle/dpa

IT-Unternehmer Ulrich Dietz wird nach eigenen Angaben eine Sparte von Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems übernehmen. Was bedeutet das für die Mitarbeiter?

Stuttgart/Friedrichshafen - Der britische Konzern Rolls-Royce hat kürzlich bekannt gegeben, weltweit 2.000 bis 2.500 Stellen abbauen zu müssen. Ob davon auch die deutsche Tochter Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) betroffen sein wird, steht noch nicht fest. Aufgrund des Kostendrucks steht aber offenbar die Brennstoffzellen-Sparte auf der Kippe, die ein IT-Unternehmer nach eigenen Angaben übernehmen wird. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems zu der Übernahme sagt und was sie für die Mitarbeiter der Sparte bedeutet.

Rolls-Royce Power Systems stellt hauptsächlich Antriebe für Schiffe, Schienenfahrzeuge, schwere Landfahrzeuge und Industriemaschinen sowie Energieanlagen auf Basis von Dieselmotoren, Gasmotoren und Gasturbinen her. Mit der Luxusautomarke Rolls-Royce, die inzwischen zu BMW gehört, hat das Unternehmen keine Verbindungen.