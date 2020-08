Schlaganfall im Italien-Urlaub! Drama um Maja (26) aus Deutschland - Jetzt ist sie aufgewacht

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Maja ist gestern in sehr guten Händen in Hannover abgegeben worden. Danke nochmal an das @malteserdeutschland Team für die schnelle Rückholaktion und vor allem danke an @johanneshoischen, der wirklich rund um die Uhr erreichbar war um diese Aktion so schnell wie möglich ausführen zu können! Danke auch an alle Spenden, Gebete und Gedanken! Zu guter letzt will ich noch die Menschen danken die uns so herzlich vor dem Krankenhaus in Hannover empfangen haben. Ich umarme ich mit all meiner Kraft! Um Majas Gesundheitsstand zu erfahren brauchen wir im Moment viel Geduld!