Schlaganfall mit 26 im Italien-Urlaub! Drama um Maja aus Deutschland - Freund gibt bewegendes Update

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

#majawerdwach #majawerdwach #majawerdwach #majawerdwach ++Alle Kraft für meine Prinzessin++ Ich heiße Giuseppe Vicino und erwähne jetzt schon mal, dass ich für jegliche Unterstützung dankbar bin! Maja und ich verbrachten 4 wunderschöne Wochen hier auf Sizilien! # Am 13 August erlitt meine Prinzessin eine Thrombose im Hirn und erlitt einen Schlaganfall und liegt seit dem im künstlichen Koma! Da ich der festen Überzeugung bin, dass auch Komapatienten Reize wahrnehmen können bitte ich Euch um einen Gefallen. #Leider kann ich dank der Coronaauflagen weder mit ihr sprechen noch kann ich sie berühren oder sehen, was mich zutiefst traurig macht. Dennoch möchte ich, dass meine Prinzessin weis, wie viele Menschen wollen, dass sie aufwacht! Vor allem wie sehr ich möchte, dass sie aufwacht und ich sie endlich in meinen Armen nehmen kann. Es zerbricht mir das Herz den Gedanken zu haben, dass ihr keiner zuspricht was für eine Kämpferin das ist und vor allem bricht mir das das Herz, dass nicht ich Ihr sagen kann wie sehr ich sie vermisse und dass ich nichts anderes will als sie bei mir zu haben! Lassen wir sie es wissen wie viele Gebete und wie viele Gedanken bei ihr sind. Auch wenn viele mich nicht kennen oder sie nicht kennen bitte ich Euch mir unter der Telefonnummer unter den Kommentaren eine Sprachnachricht zu senden, als wärt ihr vor ihrem Bett um ihr zu sagen wie sehr ich sie vermisse, wie sehr sie von ihrer von meiner Familie und wie sehr sie bei ihren Freunden vermisst wird! Es soll bitte keine Beileidssprachnachrichten werden! Bitte bitte schickt mir Mutsprachnachrichten. Sprachnachrichten die ihr zeigen wie viele an sie denken. Sprachnachrichten in denen geschildert wird wie toll und wie tapfer sie ist und dass sie nie niemals aufgeben soll so wie ich niemals den Gedanken aufgeben werde sie bald wieder in den Armen nehmen zu können. Liebe Maja ich liebe dich unsterblich über alles. Ich werde hier auf Sizilien nicht einen Schritt von dir weichen bis dieser Horror vorbei ist. Du sollst wissen, dass ich gerade in dieser Situation erkenne wie schwach ich doch bin und wie stark du doch bist! Du bist die Allerstärkste! ❤️