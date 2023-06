Kirmes-Tragödie in Oberhausen: 18-Jähriger stirbt nach Zusammenprall mit Gondel

Von: Mark Stoffers

Auf einem solchen Fahrgeschäft kollidierte der 18-Jährige mit einer Gondeln und verstarb noch am Unfallort auf der Kirmes in Oberhausen. (Symbolbild) © Sina Schuldt / dpa

Auf der Sterkrader Fronleichnamkirmes in Oberhausen kam es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unglück. Ein 18-Jähriger starb nach einem Zusammenprall mit einer Gondel.

Oberhausen – Tödlicher Unfall auf einer Kirmes in Oberhausen: Während der Sterkrader Fronleichnamkirmes ist ein 18-Jähriger bei einem Unfall mit einem Fahrgeschäft ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen war der junge Mann der Sohn eines Schaustellers.

Der 18-Jährige zog sich die tödlichen Verletzungen nach Angaben der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) am Sonntagabend bei dem Versuch zu, die Fahrchips der Fahrattraktion „Breakdance“ auf der Kirmes in Oberhausen vom Boden aufzusammeln.

18-Jähriger stirbt auf Kirmes in Oberhausen: Junger Mann von Gondel getötet

Wie die Stadt Oberhausen weiter über den Todesfall auf der Kirmes mitteilte, stürzte der junge Mann wohl und zog sich durch den Aufprall mit dem anfahrenden Fahrgeschäft so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Nach Aussagen von Zeugen hatte eine Gondel den jungen Mann getroffen und ihn von der Plattform des Fahrgeschäftes geschleudert.

Weiter heißt es nach Angaben der Bild, dass sich zwei Kinder in der Unglücksgondel befunden haben sollen. Sie wurden ebenso wie Augenzeugen und Familienangehörige des jungen Mannes von Notfall-Seelsorgern am Unglücksort betreut. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang bei der Sterkrader Fronleichnamkirmes auf.

Nach Tod eines 18-Jährigen auf der Kirmes in Oberhausen: Unfallort abgesperrt und Sichtschutz aufgestellt

Der gesamte Kirmesbetrieb wurde nach dem Tod des 18-Jährigen vorzeitig eingestellt, nachdem der Unfallort von Schaustellern und Sicherheitsdienstmitarbeiten abgesperrt und mit einem provisorischen Sichtschutz versehen worden war. Der Stadt zufolge wurden die Kirmesbesucher umgeleitet.

In Abstimmung mit der Polizei und den Schaustellern ließ die Stadt den Kirmesbetrieb am Sonntagabend vorzeitig zu Ende gehen. Dies geschah demnach „angesichts der Schwere des Unfalls und aus Mitgefühl gegenüber den Angehörigen des 18-jährigen Verunglückten“, wie es weiter hieß. Schon vor der Entscheidung seien Musik und „störende Beschallung“ abgeschaltet worden.

Nach Tod eines 18-Jährigen auf Kirmes in Oberhausen: Jahrmarktbetrieb umgehend eingestellt

Nach dem Unglück bleibt offen, ob der Kirmesbetrieb nach dem tödlichen Unfall in Oberhausen überhaupt weitergeführt wird. Eine Entscheidung soll am Montag, dem letzten Kirmestag, getroffen werden. Traditionell läutet ein Feuerwerk in der Stadt von Oberhausen das Ende der Kirmes ein.

Derzeit ist daran aber noch nicht zu denken, stattdessen sind die Gedanken bei den Angehörigen des 18-Jährigen. „Unsere Gedanken sind bei der Familie des jungen Mannes, für den ein fröhlicher Kirmestag ein so unfassbar tragisches Ende genommen hat. Ihnen gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl“, sagte Ordnungsdezernent Michael Jehn.

Neben dem tragischen Unfall des 18-Jährigen in Oberhausen kam es in verschiedenen Bundesländern in Deutschland zu weiteren Unglücken. In Bayern krachte ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum und seine Ehefrau überlebte nicht. Derweil starb ein Junge bei einem Badeunfall im Saarland und in Frankreich endete ein Nachbarschaftsstreit tödlich, als ein Rentner ein 11-jähriges Kind erschoss.