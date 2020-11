„Jana aus Kassel“-Eklat reicht den „Querdenkern“ nicht – Nächste Demo schon bald

Unter dem Hashtag „Jana aus Kassel“ gab es zuletzt viel Kritik für die Aussagen einer „Querdenkerin“. Nach dem Eklat wollen „Querdenker“ in Kassel wieder auf die Straße.

Kassel - Anfang November kam es bei einer „Querdenker“-Demo in Leipzig zu gewaltsamen Ausschreitungen. In Hannover sorgte wenig später eine Frau aus Kassel, besser bekannt als „Jana aus Kassel“, mit einem unangebrachten Vergleich mit Sophie Scholl für Schlagzeilen (21.11.2020). Dafür hagelte es der gesamten Bundesrepublik viel Kritik und auch Häme.

Doch das alles scheint die Querdenker-Bewegung nicht aufzuhalten. In Janas Heimatstadt Kassel mobilisieren die „Querdenker“ ihre Anhänger erneut für eine Demo.

„Jana aus Kassel“: Ob sie auch auf der „Querdenker“-Demo sein wird, ist nicht bekannt

Im Netz gab es viel Kritik dafür, dass sich „Jana aus Kassel“ mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl verglich. Das könnte auch der Grund dafür sein, das die „Querdenker“ in Kassel ihre nächste Demonstration bisher lediglich über interne Chats verteilen.

Ähnlich wie bei Mitte November in Berlin organisieren sich auch die „Querdenker“ in Kassel über verschiedene Channel der Messenger-App Telegram. In Berlin wurde hierüber unter anderem dazu aufgerufen, Kinder an den Kopf der Versammlung zu schicken, damit ein Wasserwerfereinsatz* der Polizei nicht mehr zu rechtfertigen ist.

„Querdenker“-Demo in Kassel: Auto statt Maske

Laut Polizei Kassel wurde die Versammlung in Kassel für 50 Teilnehmer angemeldet. Bei der Demonstration wollen die Teilnehmer einen Korso aus Fahrrädern und Autos bilden. Bereits am Montag, dem 23.11.2020, gab es einen Auto-Korso in Kassel. Dabei nahmen lediglich 11 Autos teil. Das Motto der Veranstaltung lautet laut dem Aufruf in der Telegramm-Gruppe „Goodbye Grundrechte?! - Das lassen wir nicht zu!“. Ob „Jana aus Kassel“ auch dabei sein wird, ist bislang unbekannt.

Der unerträgliche Vergleich von #JanaAusKassel darf nicht unwidersprochen bleiben: Viele Querdenker stacheln Menschen mit Hetze u Desinformation auf, verharmlosen wie Jana öffentlich den Holocaust. Sophie Scholl war Widerstandskämpferin gegen den Massenmord durch die Nazis #h2111 pic.twitter.com/WwFVL1WpoF — Piratenpartei (@Piratenpartei) November 22, 2020

Die „Querdenker“ sehen durch das neue Corona-Infektionsschutzgesetz ihre Grundrechte beeinträchtigt. Wo oder wie diese Rechte genau beschnitten werden, wird weder aus dem Aufruf, noch aus dem Gruppen-Inhalt ersichtlich.

In der Gruppe auf Telegram wurde in der Vergangenheit auch zu der Demonstration am 7.11.2020 in Leipzig aufgerufen, welche in gewaltsamen Ausschreitungen endete. Auch zur Demonstration am 18.11.2020 in Berlin wurde dort aufgerufen. Diese wurde damals mit Wasserwerfern aufgelöst.

Auch wenn „Jana aus Kassel“ kommt: „Querdenker“ erfahren in Kassel auch oft Gegenwind

Bereits am Sonntag, dem 22.11.2020 gingen in Kassel „Querdenker“ auf die Straße. Doch das nicht ungestört. Eine Gruppe Jugendlicher stellte sich ihnen, wenn auch nur kurzzeitig, in der Kasseler Innenstadt in den Weg. Bereits die Demonstration am 14.11.2020 unter dem Motto „Schweigemarsch für Grundrechte und Demokratie“, wurde mehrfach von Gegendemonstranten gestört und verzögert.

Viele der Teilnehmer solidarisierten später mit „Jana aus Kassel“ dem Ob am Freitag wieder Gegenprotest zu erwarten ist und ob die Versammlung der „Querdenker“ friedlich verläuft, bleibt abzuwarten. (Lucas Maier) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.