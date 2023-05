Japan-Tag in Düsseldorf – Infos zu Feuerwerk, Programm und Anfahrt

Von: Lea Creutzfeldt

Der Japan-Tag in Düsseldorf ist auch bei sogenannten Cosplayern ein beliebtes Event. (Archivbild) © Piero Nigro/aal.photo/Imago

Am 13. Mai findet dieses Jahr der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Neben japanischer Kunst, Kultur und Kulinarik wird es auch ein großes Feuerwerk geben.

Düsseldorf – Eines der Event-Highlights in Düsseldorf ist der jährlich stattfindende Japan-Tag inklusive großem Feuerwerk. Dieses Jahr findet das japanische Kultur- und Begegnungsfest in Düsseldorf am Samstag, dem 13. Mai statt. Bei dem Fest in der Landeshauptstadt von NRW erwartet die Besucher japanische Kunst, Kultur und Kulinarik.

Japan-Tag Düsseldorf 2023 ▶ Wann? Samstag, 13. Mai 2023 ab 11 Uhr ▶ Wo? Rheinuferpromenade in der Düsseldorfer Altstadt

Wann ist der Japan-Tag 2023?

Der Japan-Tag in Düsseldorf findet dieses Jahr am Samstag, dem 13. Mai ab 11 Uhr statt – und das bereits zum 20. Mal. Neben einem bunten Programm bestehend aus japanischer Musik, Tanz, Sport und Kulinarik wird es auch zahlreiche Informations- und Mitmachzelte geben. Entlang der Rheinuferpromenade erwarten die Besucher mehr als 70 Stände. Um 12 Uhr findet die offizielle Eröffnung auf der Hauptbühne am Burgplatz mit dem traditionellen Anschlag des Sake-Fasses statt. Anschließend werden an verschiedenen Veranstaltungsorten traditionelle Kultur und Musik sowie die moderne japanische Pop-Kultur und typische Sportarten vorgestellt.

Das Programm beim Japan-Tag 2023 in Düsseldorf

Auf der Sportbühne am Mannesmannufer werden japanische Kampfkünste vorgeführt, an der Wiese vor dem Landtag befindet sich das Samurai-Heerlager und das Kyudo-Bogenschießen. Der Marktplatz wird zur Kinder- und Spielzone mit vielen Aktionen wie Maskenbasteln, Kinderschminken und Vorlesestunden. An den Ständen auf der Wiese vor dem Landtag werden Manga-Livezeichnungen, Jugendkultur, Textilien und Accessoires angeboten.

Ein Highlight auf der Hauptbühne ist der Auftritt der japanischen Pop-Künstlerin NAKAMURA Kaho in Kooperation mit dem japanischen Kulturinstitut Köln von 21:45 bis 22:45 Uhr. Die japanische Sängerin ist bereits zweimal auf dem Fuji Rock Festival in Japan aufgetreten. Ein weiteres Highlight ist der Cosplay-Wettbewerb sowie der Karaoke-Wettbewerb mit anschließender Siegerehrung auf der Popkultur-Bühne. Das japanische Kulturfest ist ein wichtiges Ereignis für sogenannte Cosplayer, also Fans, die sich als Anime- oder Manga-Figur verkleiden.

Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Veranstaltungsorte

Burgplatz: Hauptbühne und japanische Gastronomie

Hauptbühne und japanische Gastronomie Marktplatz: Kinderaktionen und deutsche Gastronomie

Kinderaktionen und deutsche Gastronomie Popkultur-Bühne Johannes-Rau-Platz: Stände, japanische Gastronomie und japanische Popkultur-Zone mit Bühne

Stände, japanische Gastronomie und japanische Popkultur-Zone mit Bühne Reuterkaserne: Stände

Stände Rheinuferpromenade: Stände

Stände Sportbühne Mannesmannufer: Sportbühne

Sportbühne Wacom Experience Center Düsseldorf: Manga-Workshops

Manga-Workshops Wiese vor dem Landtag: Manga-Livezeichnung, Jugendkultur, Textilien und Accessoires, Samurai-Heerlager und Kyudo-Bogenschießen

Anreise zum Japan-Tag 2023 mit Bus und Bahn

Es gibt verschiedene Wege, um zum Japan-Tag in Düsseldorf zu gelangen. Die Anreise mit der Bahn dürfte für viele Menschen der bequemste Weg sein, denn am Düsseldorfer Hauptbahnhof halten täglich mehr als 300 Züge aus zahlreichen Städten. Vom Hauptbahnhof aus lässt sich das Rheinufer innerhalb von etwa 20 Minuten zu Fuß erreichen. Japan-Fans können dabei dann die Route über die Immermannstraße wählen – das Viertel dort ist wegen der vielen japanischen Restaurants und Geschäfte auch als „Little Tokyo“ bekannt. Alternativ können Besucher die Bahnen der Rheinbahn nutzen:

Mit den U-Bahn-Linien U74, U75, U76 und U77 kann man beispielsweise von der Haltestelle Düsseldorf Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof fahren. Von dort aus sind es nur noch wenige Minuten zu Fuß bis zur Rheinuferpromenade.

Alternativ kann man vom Hauptbahnhof auch die Straßenbahnlinien 708 und 709 bis zur Haltestelle D-Landtag/Kniebrücke nehmen, um an das südliche Veranstaltungsgelände zu gelangen.

Entlastungszüge und Busse am Japan-Tag

Damit die vielen Besucher am Japan-Tag eine problemlose An- und Abreise erleben, werden am 13. Mai in Düsseldorf viele Busse und Bahnen länger, häufiger und mit größeren Fahrzeugen bis spät in die Nacht unterwegs sein. In der umliegenden Region die Busse der Rheinbahn für Mobilität zu später Stunde. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Zwischen Hauptbahnhof und Heinrich-Heine-Allee (bis circa 3 Uhr) sowie zwischen Hauptbahnhof und Oberkassel (bis circa 2 Uhr) sind Entlastungszüge (Linie E) im Einsatz.

Die Linie U78 ist bis 0:30 Uhr unterwegs, die Linien U71 und U74 bis circa 1 Uhr, die Linien U75 und U79 bis circa 2 Uhr, die Linien U72, U73 und U76 bis circa 3 Uhr.

Auf den Linien U71, U74, U75 und U79 gilt anschließend der gewohnte NachtExpress-Fahrplan.

Die Linien U74, U75, U76 und U77 halten aus Sicherheitsgründen von 22:30 bis 0:30 Uhr nicht an der Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof.

Bei den Straßenbahnen sind von 16 bis circa 1 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Graf-Adolf-Platz Entlastungszüge (Linie E) im Einsatz.

Die Linien 701, 704, 705, 706, 707 und 709 fahren bis etwa 2 Uhr.

Die Buslinien M3, 730, 732, 737, 754, 834, 835/836 und 839 fahren bis circa 1:30 Uhr, die Linien O13, SB50, 780, 782, 785, 831, 839, und DL6 bis 2 Uhr.

Ergänzend dazu sorgt der gewohnte NachtExpress der Rheinbahn mit den Buslinien 830, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7, NE8, DL1, DL4, DL5 und DL6 zu später Stunde für die Rückfahrt.

Sperrungen im ÖPNV während des Japan-Tages

Wegen der Groveransraltung wird das Mannesmannufer von Donnerstag, 11. Mai, 4 Uhr, bis Montag, 15. Mai, 4 Uhr gesperrt. Davon betroffen ist die Buslinie 726: Aus Volmerswerth kommend, fahren die Busse ab der Haltestelle Landtag/Kniebrücke direkt zum Graf-Adolf-Platz, wenden dort und fahren wieder zurück. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen Landtag/Kniebrücke und Maxplatz beziehungsweise Maxplatz und Graf-Adolf-Platz entfällt.

Zudem fahren die Straßenbahnlinien 706 und 709 aufgrund von Gleisbauarbeiten von Freitag, 12. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 15. Mai, 4 Uhr, eine Umleitung.

Alle Änderungen finden Fahrgäste auch in der Fahrplanauskunft sowie in der Rheinbahn-App. Fragen werden zudem rund um die Uhr unter der kostenlosen „Schlauen Nummer“ 08006504030 beantwortet.

Anreise zum Japan-Tag 2023 mit dem Auto

Wer die Anreise mit dem Auto bevorzugt, profitiert von dem dichten Autobahnnetz rund um Düsseldorf. Die Stadt ist problemlos von vielen Städten aus per Auto erreichbar, etwa über die Autobahnen A3, A44, A46, A52, A57, A59 und A524. Im Zuge der Auf- und Abbauarbeiten wird es zu umfangreichen Straßensperrungen kommen, daher werden Stellplätze im Bereich des Mannesmannufers, der Schulstraße, am Rathausufer, am Schlossufer, an der Reuterkaserne, an der Ritterstraße und an der Ursulinengasse nur schwer erreichbar sein. Am Samstagabend während dem Feuerwerk werden zudem die Rheinkniebrücke sowie die Oberkasseler Brücke für den Autoverkehr gesperrt. Daher empfiehlt die Stadt in Düsseldorf den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.

Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Wo kann man parken?

Parken konnte man im vergangenen Jahr kostenlos im Provinzial-Mitarbeiterparkhaus hinter der Shelltankstelle, Hohensandweg 41, 40591 Düsseldorf. Ob das dieses Jahr erneut der Fall ist, ist noch nicht bekannt. Alternativ gibt es in Düsseldorf zahlreiche Parkhäuser: Die Tiefgarage Altstadt Rheinufer (Rheinufertunnel, 40213 Düsseldorf) liegt beispielsweise direkt am Veranstaltungsgelände. Das Parken kostet dort vier Euro pro Stunde. Etwas günstiger ist das Parkhaus an der Kunsthalle am Grabbeplatz 4 – hier zahlt man zwei Euro pro Stunde.

Mit dem Fahrrad zum Japan-Tag

Für Fahrradfahrer wird von Dienstag, 9. Mai, bis Sonntag, 14. Mai eine großflächige, ausgeschilderte Fahrradumleitung eingerichtet. Dabei wird der Radverkehr ab dem Landtag bis zur Tonhalle über die Fritz-Roeber-Straße, Heinrich-Heine-Allee, Kasernenstraße, Haroldstraße und über die Kavalleriestraße umgeleitet.

Als Alternative zu der Umleitung durch die Innenstadt können Radfahrer, die in den Düsseldorfer Norden fahren möchten, auch die Rheinseite wechseln und über die Rheinkniebrücke oder Oberkassler Brücke den Kaiser-Wilhelm-Ring entlang radeln, um die Altstadt zu umgehen.

Japan-Tag in Düsseldorf ► Der erste Düsseldorfer Japan-Tag fand im Jahr 2002 statt ► Seitdem wird er jährlich im Mai gefeiert, fiel aber 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erstmals aus ► Das von der japanischen Gemeinde organisierte Fest dient dem kulturellen Austausch und Miteinander ► Mehr als 600.00 Besucher werden 2023 erwartet

Alle Infos zum Feuerwerk beim Japan-Tag

Ein Highlight für viele Besucher ist das große japanische Feuerwerk beim Japan-Tag. Dieses findet ab 23 Uhr am Rhein-Ufer statt und bildet den Abschluss des Kulturfestes. Das Feuerwerk ist auch ein beliebtes Fotomotiv und lässt sich am Japan-Tag von vielen Punkten in Düsseldorf aus bestaunen. Besonders voll wird es am Rheinufer in der Altstadt rund um den Burgplatz. Etwas leerer ist es auf den Brücken (Rheinkniebrücke, Oberkasseler Brücke) oder im Medienhafen. Die Zuschauer werden gebeten, sich über das gesamte Rheinufer zu verteilen. Zudem wird der WDR das Feuerwerk live von 22:25 bis 23:25 Uhr übertragen.

Dieses Jahr steht das Feuerwerk unter dem Motto „Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel“. Feuerwerksmeister Hideki Kubota aus Japan präsentiert mit zwei Kollegen die prägnantesten Szenen der japanischen Jahreszeiten in einer 25-minütigen Sequenzfolge. Das Besondere: Die circa 1.300 traditionellen japanischen Feuerwerksbomben sind nicht computergesteuert – sie werden händisch gezündet.

Japan-Tag in Düsseldorf: Brauche ich Tickets?

Für den Japan-Tag braucht man grundsätzlich keine Tickets. In den vergangenen Jahren gab es im Rahmen des Japan-Tags jedoch einige Veranstaltungen, beispielsweise im EKŌ-Haus der japanischen Kultur, für die man Tickets erwerben musste. Diese waren direkt am Austragungsort erhältlich. Ob dieses Jahr wieder Veranstaltungen stattfinden werden, für die man Tickets benötigt, ist noch nicht bekannt. (lc)