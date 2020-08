Vandalismus in Bissendorf: Kinder zerstören Schule, Nachahmungstäter folgen mit Schüssen

Drei Jungs randalieren in einer Schule in Bissendorf bei Hannover – die Kinder verursachen einen Schaden von 150.000 Euro. Jetzt folgen ihnen Nachahmungstäter.

Bissendorf (Niedersachsen) – Am Sonntagabend, 26. Juli 2020 hatten drei Jungs von elf und zwölf Jahren gegen 20 Uhr in der Schule in Bissendorf (bei Hannover*) dermaßen randaliert, dass sie einen 150.000 Euro Sachschaden in dem Gebäude anrichteten. 24hamburg.de berichtet genauer über den Krawall an der Schule in Bissendorf*. Die Kinder rissen Waschbecken aus den Wänden und mehr.

Zwischen dem 7. und dem 9. August 2020 hatten sich offenbar Nachahmungstäter an der Schule zu schaffen gemacht und auf das Gebäude sowie die benachbarte Grundschule geschossen. Wie die Polizei Osnabrück 24hamburg.de auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich bei den Tätern nicht um die Kinder von der ersten Randale, sondern vermutlich um Nachahmungstäter. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.