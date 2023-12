Jugendlicher bei Schneeballschlacht schwer verletzt

Von: Sebastian Peters

Ein Jugendlicher wurde in Hamburg-Rahlstedt während einer Schneeballschlacht schwer verletzt, als er von einem Wohnmobil angefahren wurde.

Hamburg – Ein winterliches Vergnügen endete tragisch für einen Jugendlichen in Hamburg-Rahlstedt. Während einer Schneeballschlacht an der Kreuzung Bargteheider Straße/Berner Straße wurde der Junge schwer verletzt, als er von einem Wohnmobil angefahren wurde. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr.

Eine Gruppe Jugendlicher und Kinder nutzte den reichlich vorhandenen Schnee für eine ausgelassene Schneeballschlacht. Während des Spiels trat ein Junge unglücklicherweise auf die Straße und wurde von einem vorbeifahrenden Wohnmobil erfasst. Ein Sprecher der Polizei Hamburg bestätigte, dass der Jugendliche von einem der Seitenspiegel des Fahrzeugs gestreift wurde.

Das Kind wurde bei einer Schneeballschlacht von einem Fahrzeug erfasst. (Symbolfoto) © IMAGO/Blaulicht-News.de

Nach Informationen des Hamburger Abendblatts erlitt der Junge schwere Verletzungen. Ein Notarzt leistete am Unfallort Erste Hilfe, bevor der Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht.

Die Polizei appelliert an Fußgänger und Fahrzeugführer, gerade im Winter bei Schnee und Eis besonders vorsichtig zu sein. Dieser Unfall unterstreicht die Wichtigkeit von erhöhter Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme in der kalten Jahreszeit.