Bayer macht mit Kunst auf sich aufmerksam: Sorgt US-Mega-Star jetzt für den großen Durchbruch?

Ein Ingolstädter sorgt mit seiner Disney-Kunst im Pop-Art-Stil für Aufsehen. Erst wurde die Bachelorette auf ihn aufmerksam, nun sogar ein US-Mega-Star.

Ingolstadt - Tobias Schoberth (28) aus Ingolstadt* war eigentlich Auto-Mechaniker, doch nun hat der junge Mann ein ganz anderes Talent entdeckt. Der 28-Jährige malt Pop-Art-Gemälde im Disney-Stil und kommt damit sogar bei den Promis gut an.

Ingolstädter sorgt mit Disney-Kunst für Aufsehen: Sogar US-Promi meldet sich über Instagram

Angefangen hat alles beim 20. Geburtstag seiner Schwester, wie Schobert dem Donaukurier erklärte. Er schenkte ihr ein Bild von Minnie Maus im Pop-Art-Stil. Das Bild kam auf der Feier gut an. Ein Partygast bot ihm 1500 Euro für etwas Ähnliches. Jetzt ist sogar US-Mega-Star Justin Bieber auf den Ingolstädter aufmerksam geworden und reagierte auf Instagram auf eines seiner Werke. Ein Kunstwerk von Tobias ist deshalb aktuell auf dem Weg in die USA. Es könnte der große Durchbruch für den 28-Jährigen aus Ingolstadt sein.

Ingolstädter malt Disney-Kunst für Justin Bieber: Auch Bachelorette hat schon ein Bild gekauft

Aber nicht nur US-Sänger Justin Bieber hat zugeschlagen, auch deutsche Stars haben sich bereits seine Kunst gesichert, wie RTL berichtet. Die neue Bachelorette Melissa Damilia (24) hat schon ein Bild des 28-Jährigen zuhause und findet es „krass schön“. Gleiches gilt für Ex-Love-Islander Marcellino Kremers. Auch Comedian Felix Lobrecht hat Gefallen an den Kunstwerken gefunden.

Ingolstädter malt Disney-Bilder: Bis zu 12.000 Euro pro Kunstwerk

Schoberth hat einen eigenen Instagram-Account und präsentiert dort seine Kunstwerke. Auch sein Marketing läuft über das soziale Netzwerk. Mittlerweile kann der Ingolstädter bis zu 12.000 Euro für ein Bild verlangen, wie RTL berichtet.

Der ehemalige Mechatroniker arbeitet aktuell bei einem Start-up, in seiner Freizeit widmet er sich seiner Kunst. „Die Technik ist ähnlich wie beim Graffiti“, erklärte Schoberth dem Donaukurier. Die Figuren malt er mit Acrylfarben. Als Anregung nimmt er die Comics, er malt die Motive ab. „Ich habe über 200 Lustige Taschenbücher Zuhause“, so Schobert gegenüber dem Donaukurier. Urheberrechtliche Konsequenzen fürchtet der 28-Jährige derweil nicht. „Ich habe Disney eine E-Mail geschrieben und keine Antwort bekommen.“

Künstler sorgt mit Disney-Bildern für Aufsehen - und sucht Atelier in den USA und Ingolstadt

Seine Bilder will Schoberth nun in einem Atelier ausstellen - in Amerika und in Ingolstadt.* Bisher stellt er seine Bilder in einem „gehobeneren" Restaurant aus. Er sprüht und malt seine Bilder im Garten seiner Eltern oder sogar im eigenen Wohnzimmer. Deshalb soll nun bald ein Ausstellungsraum samt Arbeitsplatz her, wie er dem Donaukurier abschließend sagte. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

