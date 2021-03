Juwelier ausgeraubt: Einbrecher rasen mit Auto durchs Schaufenster

In Hannover rasen Einbrecher mit einem Auto durch das Schaufenster eines Juweliers, rauben Uhren und Schmuck. Die Polizei tappt noch im Dunkeln.

Hannover – Mit der gleichen Masche wie vor rund fünf Wochen sind Diebe am Donnerstagmorgen, 11. März 2021, in ein Juweliergeschäft in Hannovers zentraler Einkaufsstraße eingedrungen. Die Unbekannten fuhren mit einem zuvor gestohlenen Auto rückwärts in das Geschäft. Danach entwendeten sie dort Schmuck und Uhren und machten sich aus dem Staub.

Um kurz vor 04:00 Uhr sei zunächst Alarm bei einer Sicherheitsfirma ausgelöst worden, teilt die Polizei Hannover mit. Als die Beamten wenig später am Tatort eintreffen, fehlte einem Polizeisprecher zufolge von den Tätern jede Spur. Das Auto jedoch ließen die Einbrecher am Tatort zurück und flüchteten mit einem gestohlenem SUV. Die Polizei Hannover hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.