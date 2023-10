„Der neue Endboss“ kommt: Kachelmann erwartet Ausbreitung von Plage an Nordsee und Ostsee

Der schöne Ostsee-Urlaub könnte bald etwas weniger schön sein: Auch Jörg Kachelmann erwartet die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke. © blickwinkel/Star-Media/Imago

Ein Betroffener aus der Schweiz berichtet von einem „neuen Endboss“, mit dem er zu kämpfen hat. Wetter-Experte Jörg Kachelmann zeichnet ein unschönes Szenario für Nordsee und Ostsee.

Rostock - Die Asiatische Tigermücke ist auf dem Vormarsch. In Deutschland wurde die relativ kleine Stechmücke mit den weißen Streifen erstmals 2007 dokumentiert, und zwar an einer Autobahn-Raststätte bei Weil am Rhein (Baden-Württemberg). Sie ist laut Umweltbundesamt relativ klein, nur maximal 0,9 cm groß, und durch ihre schwarz-weiße Färbung, insbesondere an Hinterleib und Hinterbeinen, sehr auffällig. Die Asiatische Tigermücke kann potenziell Krankheiten übertragen, auch wenn die Gefahr hierfür (noch) als relativ gering eingeschätzt wird.

Asiatische Tigermücke wird in immer mehr Regionen in Deutschland nachgewiesen

Das Tier, das aus Südostasien stammt, wird in immer mehr deutschen Gegenden nachgewiesen. Die Region Oberrhein kämpft schon länger mit der Asiatischen Tigermücke, 2023 war es sehr heftig. „Die hiesigen Populationen konnten durch die warmen Temperaturen früh eine höhere Dichte erreichen“, teilte im August die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer mit. „Früher bedeuteten trockene Sommer für die Kabs wenig Arbeit. Seit es sich die Asiatische Tigermücke am Oberrhein gemütlich gemacht hat, sieht das anders aus.“

In manchen deutschen Orten wird das Tier zum ersten Mal festgestellt. So teilte das Landsratsamt Würzburg (Bayern) im August mit, es habe zwei Tigermückenweibchen und eine Sammlung von Tigermückeneiern nachgewiesen. Dazu gab es einen Hinweis an die Bevölkerung: Der Stich der Mücke an sich sei in der Regel harmlos und führe wie bei anderen Mückenstichen auch zu Juckreiz und Schwellungen. Aufgrund der aktuell geringen Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Krankheitserregern bestehe bei einem Stich der Tigermücke in Deutschland kein Grund zur Beunruhigung. Die Mücke gelte aber als besonders lästig und sei auch am Tag aktiv.

Betroffener aus Basel (Schweiz) berichtet von Asiatischer Tigermücke als „neuem Endboss“

Lästig? Davon kann auch ein Nutzer von X (früher Twitter) ein Lied singen. „Die Asiatische Tigermücke ist der neue Endboss in Gärten im Raum Basel“, berichtet er. „Nach wenigen Minuten hat man unzählige Stiche, auch durch die Kleidung. Da wünscht man sich die gute alte einheimische Mücke zurück.“ Unter den knapp 50 Reaktionen, die sich in gut zwei Tagen sammelten, befand sich auch eine von Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, der als Virologe während der Corona-Krise zu größerer Bekanntheit kam. „Gerade, weil die Tigermücke tagaktiv ist“, schreibt er. Es nervt wohl einfach noch mehr, als wenn Insekten nachts diskret ihre Stiche verteilen.

Schmidt-Chanasit äußerte sich nicht zum ersten Mal zur Asiatischen Tigermücke. Diese werde „in immer mehr Städten nachgewiesen werden“, meinte er kürzlich im Interview mit Newstime. Man könne sie nicht ausrotten, sondern lediglich bekämpfen, um die Populationen niedrig zu halten.

Jörg Kachelmann: Asiatische Tigermücke „wird innerhalb weniger Jahre an Nord- und Ostsee angekommen sein“

Auch Wetter-Experte Jörg Kachelmann schaltete sich bei Twitter ein – und zeichnet ein unschönes Szenario. Denn auch die Bewohner und Urlauber an der Nordsee und Ostsee werden seiner Einschätzung zufolge bald regelmäßige Bekanntschaft mit der Asiatischen Tigermücke machen. „Die Migration der Tigermücke nach Norden ist aus Klimagründen unaufhaltsam“, schreibt er zu seinem Retweet des Nutzers aus Basel, „sie wird innerhalb weniger Jahre an Nord- und Ostsee angekommen sein.“

Zahlreiche Nutzer melden, dass sie die Asiatischen Tigermücke schon kennenlernen durften. „Längst da Gruß aus Bremen“, „In Mannheim dieses Jahr auch schon zu finden“ und „Das Vieh fliegt hier in Hessen schon überall“, schreiben sie. Oder: „Bei uns in Wien auch. Immer vor Sonnenuntergang, wenn noch keiner mit Gelsen rechnet. Und so zielorientiert, da kannst wacheln, was du willst!“

Wird die Asiatische Tigermücke durch die höheren Temperaturen gefährlicher?

Auch Schmidt-Chanasit äußert sich unter Kachelmanns Tweet und gibt den Nutzern etwas mehr Historie: „Ja, die Tigermücke gibt es schon seit 1979 in Europa und die Verbreitung erfolgte insbesondere durch den Altreifen-Handel. Allgemein ist der Waren- und Reiseverkehr der entscheidende Faktor für die Ausbreitung – darum hat sich die Tigermücke in Süddeutschland auch entlang der Autobahn ausgebreitet.“ Auf die Frage, ob die milderen europäischen Temperaturen einen Einfluss auf die Virenlast in den Viechern hätten, antwortet Schmidt-Chanasit: „Ja, höhere Temperaturen“ sorgen für (illustriert durch ein Zeigefinger-Emoji) „schnelle und bessere Replikation der Viren.“

Wie groß ist die Gefahr durch die Asiatische Tigermücke (Ae. albopictus)? Laut Angaben des Umweltbundesamtes gehe man von einem „Übertragungspotenzial aus, das mehr als 20 Viren umfasst, darunter die humanpathogenen West-Nil-, Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren“, das Risiko werde allerdings „derzeit als gering erachtet“. Weiter heißt es: „Aufgrund der Tatsache, dass auch die Anzahl der importierten Dengue- und Chikungunyafälle massiv zugenommen haben, ist auch schon jetzt das Auftreten von Ae. albopictus als potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit in Deutschland einzustufen.“

Die eingeschleppte Asiatische Tigermücke überwintert wohl teils sogar schon in Europa. Und dürfte künftig noch mehr Deutsche nerven oder gar gefährden. Und laut Kachelmann dürfen sich auch künftige Nordsee- und Ostsee-Urlauber darauf einstellen, dass ihnen das Getier die Erholung vermiest. Mückenreich ist auch dieser Ostsee-Spot – aber gleichzeitig ein echter Geheimtipp. (lin)