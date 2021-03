Wetter: Wintereinbruch mit Minusgraden und Schnee kommt: Kältepeitsche schlägt erneut zu

Das Wetter in Deutschland startet am Montag noch frostig. Dies wird durch eine kurze milde Phase bis Mittwoch unterbrochen - doch schon bald schlägt die Kältepeitsche wieder zu.

Die Temperaturen sind in den vergangenen zwei Tagen deutlich gesunken. Der Montag startet so noch vereinzelt mit frostigen Temperaturen, die Winterjacke wird also noch gebraucht. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net prophezeit, dass die „Kältepeitsche“ nach einer milden Phase am Montag und Dienstag nochmals ordentlich zuschlagen wird. So sei auch Schnee und Schneeregen nochmals möglich. Der meteorologische Winter sei zwar beendet, doch die Kälte komme in den kommenden Tagen noch einmal mit Wucht zurück. Wie BW24* berichtet, schlägt die Kältepeitsche nochmal zu - der Wintereinbruch mit Minusgraden und Schnee kommt zurück.

Das Wetter in Stuttgart ist am heutigen Montag noch einmal sonnig und freundlich bei milden Temperaturen. (BW24* berichtete).