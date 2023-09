Kampfhubschrauber rauscht im Tiefflug über NRW: Das ist der „Tiger“

Der Tiger-Kampfhubschrauber der Bundeswehr ist ein wahrer Allrounder. (Archivbild) © Björn Trotzki/Imago

Die Bundeswehr übt aktuell mit dem Tiger-Kampfhubschrauber in NRW für den Ernstfall. Der Spezial-Helikopter bringt einige Besonderheiten mit sich.

Warburg – Die Bundeswehr verfügt über eine ganze Reihe an Flugzeugen, Kampfjets und Hubschraubern. Einen davon können aktuell einige Menschen aus Nordrhein-Westfalen aus nächster Nähe bestaunen, denn: In Warburg im Kreis Höxter üben die Soldatinnen und Soldaten mit dem Tiger-Kampfhubschrauber für den Ernstfall. Dafür dröhnen die Helikopter im Tiefflug über die Stadt im Norden des Bundeslandes. Der „Tiger“ ist ein wahrer Alleskönner – doch bringt auch Probleme mit sich.

wa.de verrät, was der Tiger-Kampfhubschrauber kann und warum sich die Bundesregierung trotzdem nach Alternativen umschaut.