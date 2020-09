Nach Kampfhund-Angriff: Tiere auf Entscheidung von Experten eingeschläfert

Vor über einem Jahr hetzte ein 17-Jähriger zwei Kampfhunde auf einen anderen Jugendlichen. Die beiden Hunde wurden nun auf Entscheidung von Experten eingeschläfert.

Heidelberg/Leimen - Vor über einem Jahr fielen zwei Kampfhunde in Leimen bei Heidelberg über einen Jugendlichen her. Der damals 15-Jährige erlitt beinahe tödliche Verletzungen. Der 17-jährige Haupttäter, der die Hunde auf den Jugendlichen hetzte, erhielt vom Landesgericht eine Jugendstrafe von zweieinhalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hunde wurden in einem Tierheim untergebracht und schließlich auf Entscheidung von Experten eingeschläfert.

