Kann der Sommerdom 2021 trotz Corona in Hamburg stattfinden?

Die Corona-Zahlen in Hamburg sind auf einem konstant niedrigen Niveau knapp über 20. Das macht Hoffnung auf den Sommerdom 2021. Kann das Volksfest stattfinden?

Hamburg – Die Corona-Zahlen in Hamburg bleiben niedrig. Am Samstag. 5. Juni 2021 meldet die Gesundheitsbehörde 73 neue Corona-Fälle. Das sind zwar 34 mehr als am Vortag, jedoch nur fünf mehr als am Samstag vor einer Woche. Deshalb steigt die Inzidenz in der Stadt leicht von 21,3 auf 21,5 – bleibt jedoch auf einem konstant niedrigen Niveau. Wegen dieser guten Zahlen hat der Hamburger Senat angekündigt, schon am 11. Juni weitere Lockerungen in Kraft treten zu lassen*.

Welche Öffnungsschritte das genau betrifft, will der Senat am Dienstag, 8. Juni 2021, bekannt geben. Möglich sind auch Lockerungen im Bereich Veranstaltungen. Schon jetzt gibt es Hoffnung für den Hamburger Sommerdom. Denn laut eines Berichts der Mopo, ist die Hamburger Wirtschaftsbehörde positiv gestimmt, dass das größte Volksfest des Nordens von 30. Juli 2021 bis 29. August 2021 tatsächlich stattfinden kann. Wann die finale Entscheidung fällt und weitere Infos zum Sommerdom 2021* erhalten Sie hier. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.