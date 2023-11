Karls Erlebnisdorf in Oberhausen soll im Jahr 2025 eröffnen

Von: Eva Burghardt

Ein Freizeitpark von Karls Erlebnis-Dorf soll in Oberhausen eröffnen. © Jürgen Ritter/imago

Karl Erlebnisdorf am Centro in Oberhausen sollte eigentlich schon 2022 eröffnen. Die Pläne gerieten ins Stocken. Jetzt gibt es neue Details zur Eröffnung.

Oberhausen – Am Centro in Oberhausen soll ein Standort der Freizeitparks von Karls Erlebnisdorf entstehen. Dort gibt es Attraktionen und Fahrgeschäfte für Erwachsene und Kinder – alles dreht sich dabei um die Erdbeere. Die meisten Standorte von Karls Erlebnisdorf befinden sich an der Ostseeküste. Die Eröffnung am Centro Oberhausen wäre also eine Premiere für das Ruhrgebiet und NRW. Doch die Pläne gerieten zuletzt ins Stocken. Erst sollte der Park noch im Jahr 2022 eröffnen. Dann gab es immer wieder Hürden, die die Stadt, das Centro Oberhausen und Karls Erlebnisdorf aus dem Weg räumen mussten. Jetzt steht eine mögliche Eröffnung für das Jahr 2025 im Raum.

