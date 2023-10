Karneval 2023: So wird in Düsseldorf der 11.11. gefeiert

Von: Sofia Popovidi

Teilen

Helau! Vor dem Düsseldorfer Rathaus wird am 11.11. die neue Karnevalssession gefeiert. © Christoph Reichwein/dpa

Am 11.11. steht das Rheinland Kopf. Auch in Düsseldorf wird 2023 der Auftakt in die neue Karnevalssession gefeiert.

Mehr zum Thema So wird der 11.11. in Düsseldorf gefeiert – alle Infos im Überblick

Düsseldorf – Kostüme, eine volle Altstadt und mehr: In Düsseldorf wird der 11.11. bunt gefeiert. Dieses Jahr fällt der Sessionsauftakt auf einen Samstag – somit verschlägt es womöglich noch mehr Besucher zum Feiern in die NRW-Landeshauptstadt. Traditionell wird die neue Karnevalssession 2023/2024 wie jedes Jahr am Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus gefeiert. Viele Programmpunkte, Bands und Musikkapellen sind geplant.

24RHEIN zeigt, wie der 11.11. in Düsseldorf gefeiert wird.