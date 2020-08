Karneval vor dem Corona-Aus​: Gesundheitsminister Spahn will Wintersaison komplett absagen

Das Coronavirus greift weiter um sich, nun könnte sogar das erste Event 2021 von der Pandemie betroffen sein.

Berlin - Mit dieser Meldung dürfte aktuell vermutlich niemand gerechnet haben. Während aktuell Reiserückkehrer vermehrt das Coronavirus nach Deutschland einschleppen und somit für einen Anstieg der Neuinfektionen* sorgen, sorgt sich Gesundheitsminister Jens Spahn bereits jetzt um die Wintersaison. Wie die Rheinische Post nun unter Berufung auf Teilnehmer einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags berichtet, soll sich Spahn bereits um den Karneval sorgen.

Corona in Deutschland: Karneval 2020/2021? Gesundheitsminister mit eindeutiger Ansage

Demnach soll Spahn gesagt haben: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie*, schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es". Demnach habe sich Spahn dafür ausgesprochen, den Karneval bundesweit 2020 und auch 2021 ausfallen zu lassen.

Das Coronavirus* Sars-CoV-2* hat sich längst zu einer globalen Krise ausgebreitet. Viele Menschen haben Sorge, kein Winkel der Welt scheint sicher zu sein. Womit haben wir es eigentlich zu tun?* *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.