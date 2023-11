Kölner Karneval: Wie der 11.11. in Köln gefeiert wird

Von: Mick Oberbusch, Melissa Ludstock

Den Auftakt des Kölner Karnevals feiern tausende Menschen in Köln. Da der 11.11. auf einen Samstag fällt, wird mit einem Massenandrang gerechnet.

Köln – Am 11.11. beginnt in Köln die neue Karnevalssession – dann heißt es ab 11:11 Uhr wieder „Kölle Alaaf“. Zahlreiche Veranstaltungen finden in Köln statt. In der ganzen Stadt wird an diesem Tag der Kölner Karneval gefeiert: in Kneipen, Bars und auf den Straßen. 24RHEIN berichtet ausführlich im Live-Ticker über den 11.11. in Köln.

Kölner Karneval am 11.11. – so wird gefeiert

Bereits in den vergangenen Jahren sind immer mehr Menschen nach Köln gekommen, um den 11.11. zu feiern. Auch in diesem Jahr wird erwartet, dass zahlreiche Partytouristen in die Domstadt strömen – vor allem, weil der Karnevalsauftakt auf einen Samstag fällt. Unter anderem deswegen wird mit einem Massenandrang am 11.11. in Köln gerechnet. Köln hat sich darauf entsprechend vorbereitet: mehr als 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeiter und mehr als 1000 private Sicherheitskräfte sind am 11.11. im Einsatz.

Mit dem 11.11. startet der Kölner Karneval in die neue Session – und das wird gefeiert. (Archivbild aus der Kölner Innenstadt, 2022) © Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago

Gerade die Zülpicher Straße ist bei vielen Menschen am 11.11. beliebt. Der Bereich rund um die Straße und den Zülpicher Platz hat sich in immer mehr zu einem Schwerpunkt der Feiern entwickelt. Das Studentenviertel gilt schon lange als Mega-Hotspot. Zahlreiche Bereiche werden zudem abgesperrt, wer rund um die Zülpicher Straße am 11.11. feiern will, muss einige Regeln beachten. (mlu)