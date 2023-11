Karneval kompakt: Die jecken News zum 11.11. in Köln

Von: Johanna Werning

Am 11.11. ist es so weit und in ganz Köln heißt es „Kölle Alaaf“. Weil die Sessionseröffnung 2024 auf einen Samstag fällt, wird es wohl besonders voll.

Am 11.11. ist es so weit: Die Session Kölner Karneval 2024 beginnt.

Ganz Köln wird zur Feiermeile.

Die aktuellen News und alle wichtigen Infos für den 11.11. in Köln

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Köln – Der Countdown läuft: Am 11.11. ist es endlich wieder so weit – ganz Köln ist jeck. Immerhin startet dann offiziell die neue Session im Kölner Karneval. Und in diesem Jahr fällt die Sessionseröffnung sogar auf einen Samstag. Karneval kompakt zeigt alle jecken News zum 11.11. in Köln.

Karneval kompakt: Die jecken News zum 11.11. (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Karneval kompakt: Was Jecken für den 11.11. in Köln wissen müssen ► Der 11.11. fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Viele Anwohnerinnen und Anwohner und Gastronome befürchten darum, dass es in diesem Jahr darum besonders voll wird. Die Stadt Köln hat für den 11.11. ein besonderes Sicherheitskonzept erstellt. ► Einzelne Kneipen bleiben trotzdem geschlossen. „Wir erwarten dieses Mal, wenn es auf einen Samstag fällt, einen Ansturm, wie ihn die Stadt noch nie gesehen hat und wie ihn die Stadt mit ihrem Sicherheitskonzept nicht wird bewältigen können“, begründet Gastronom Markus Vogt den Entschluss. ► Trotz dessen gibt es in Köln am 11.11. zahlreiche Partys und Veranstaltungen zum Sessionsstart. ► 24RHEIN hat 11 Tipps für den perfekten Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln.

Karneval kompakt: Worauf man beim Kostüm am 11.11. achten sollte

Bei dem richtigen Karnevalskostüm gilt es vieles zu beachten: Der Wohlfühlfaktor muss da sein, es sollte trendig sein und sollte im Idealfall aus der Masse hervorstechen. Und auch das Wetter ist entscheidend. Aber es gibt einen weiteren Faktor, den man keineswegs vernachlässigen sollte. Bestimmte Kostüme sind nämlich verboten. Und eine Verurteilung ist „gar nicht so unwahrscheinlich“, erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke gegenüber 24RHEIN.

Karneval kompakt: Kölner Dreigestirn, Sessionsmotto, Mottoschal

Das Kölner Dreigestirn wird in diesem Jahr von der Karnevalsgesellschaft Treuer Husar Blau-Gelb gestellt. Ab der Sessionseröffnung am 11.11. regieren dann Prinz Sascha I., Bauer Werner und Jungfrau Frieda aus der Familie Klupsch. Der Prinz ist dabei Sohn der Jungfrau und Neffe des Bauern.

Das Sessionsmotto lautet „Wat e Theater – Wat e Jeckespill“. „Ob auf der großen Weltbühne oder in der aufgeheizten Stimmung von Social Media: Ein bisschen mehr kölsche Gelassenheit würde den Menschen guttun“, erklärt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Dazu gibt es auch den passenden Mottoschal: Der Mottoschal im Kölner Karneval 2024 soll „Leichtigkeit und kölsche Gelassenheit ausstrahlen und eine Auszeit vom Weltgeschehen bieten“. (jw)