Junge Frau nach Gassi-Gang vermisst: Nur der Hund wurde bislang gefunden

Die Polizei Kassel sucht nach Mandy O. aus Lohfelden: Die junge Frau wird seit einem Gassi-Gang am Freitag vermisst. Ihr Hund wurde gefunden.

Die Polizei Kassel sucht dringend nach einer vermissten jungen Frau.

sucht dringend nach einer vermissten jungen Frau. Von der 25-Jährigen fehlt seit einem Gassi-Gang am Freitag jede Spur.

am Freitag jede Spur. Nur ihr Hund wurde bisher gefunden.

Kassel/Lohfelden - Mandy O. aus Lohfelden (Kreis Kassel) wird seit Freitag (04.12.2020) vermisst. Die 25-Jährige hatte am Nachmittag für eine Gassi-Gang mit ihrem Hund, einer englischen Bulldogge, ihre Wohnung verlassen.

Der Hund wurde zwischenzeitlich im Bereich Kassel-Harleshausen gefunden, berichtet die Polizei und bittet um Mithilfe bei der Suche nach der jungen Frau.

Vermisst in Kassel: So wird Mandy O. beschrieben

Mandy O. ist 25 Jahre alt,

etwa 1,60 Meter groß.

von kräftiger Statur,

hat schulterlange, rotbraune Haare.

Bisher wurde seitens der Polizei noch kein Bild der Vermissten veröffentlicht. Die 25-Jährige ist bekleidet mit einem grauen Hoodie, schwarzen Leggins mit weißer „Go to“ Aufschrift und schwarzen Sneakern mit Goldrand.

Vermisst in Kassel: Junge Frau in psychischem Ausnahmezustand

Mandy O. befindet sich laut Polizei vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe aber für sich nähernde Personen keinerlei Gefahr. Die Polizei Kassel bitte die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach der 25-Jährigen. Hinweise an die Polizei in Kassel unter Tel. 0561/9100 oder jede andere Polizeidienststelle. (dir)

Erst Mitte November wurde im Kreis Kassel eine Frau nach einem Spaziergang vermisst: Sie hatte sich im Wald verirrt und verletzt - konnte aber leicht unterkühlt gefunden werden. (dir) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.