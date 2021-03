Sanitäter schlägt auf wehrlosen Syrer ein - Polizei schaut nur zu

Erschreckende Bilder aus Kassel: In einem Video ist zu sehen, wie ein Sanitäter auf einen gefesselten Mann einschlägt - und die Polizei greift nicht ein.

Ein Video aus einer Kasseler Flüchtlingsunterkunft sorgt seit am Donnerstag (11.03.2021) für Schlagzeilen. Dort ist in einer kurzen Szene zu sehen, wie ein Sanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Kassel in Anwesenheit zweier Polizisten einen Flüchtling ins Gesicht schlägt, der auf einer Trage fixiert ist. „Dieses Skandal-Video schockt Deutschland“, titelte die „Bild“, die die Aufnahmen online veröffentlicht hatte.

Durch den Faustschlag soll dem Mann das Jochbein gebrochen worden sein. „Sanitäter prügelt auf gefesselten Syrer ein – Polizisten schauen gleichgültig zu“, schreibt die „Bild“, der das Video nach eigenen Angaben zugespielt worden ist. Die Auseinandersetzung auf dem Video ist nach Informationen der HNA allerdings wesentlich länger als die Szene, die die Bild-Zeitung veröffentlicht hat.



Kassel: Sanitäter schlägt Syrer - Mann randalierte offenbar in Unterkunft

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag, 8. November 2020, in der Flüchtlingsunterkunft am Platz der Deutschen Einheit. Damals berichtete die Polizei zwar über den Vorfall, aber in der Pressemitteilung war keine Rede davon, dass der Sanitäter den Flüchtling ins Gesicht geschlagen hatte. Vielmehr stand da, dass ein betrunkener Mann in der Unterkunft randaliert und versucht habe, die Sanitäter mit einer Leiter zu attackieren. Zudem sei es zu mehreren Spuckattacken gegen die Beamten und die Rettungskräfte gekommen. Nach solch einer Spuckattacke soll der Sanitäter zugeschlagen haben.



Die Beamten, die bei dem Schlag des Sanitäters dabei waren, hätten diese Attacke in ihrem Bericht dokumentiert, sagte Polizeisprecher Matthias Mänz am Donnerstagabend. Es sei zunächst aber nicht die Intensität des Schlages bekannt gewesen, daher habe man diesen auch nicht in der Pressemitteilung erwähnt. Wie heftig der Sanitäter zugeschlagen hat, sei erst deutlich geworden, nachdem der Syrer bei der Polizei mit dem Video erschienen sei, das von der Hauskamera der Flüchtlingsunterkunft aufgenommen worden war.



Kassel: Flüchtling erstattete Anzeige bei Polizei wegen Körperverletzung

Der Mann habe auf dem Revier Anzeige gegen den Rettungssanitäter wegen Körperverletzung erstattet. Zudem habe man umgehend gegen die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet, so Mänz. Es sei nun Sache der Staatsanwaltschaft festzustellen, wie das Verhalten rechtlich zu werten sei.



Nachdem die Vorwürfe gegen den Sanitäter bekannt geworden seien, habe man ihn vom Dienst freigestellt und unmittelbar seine fristlose Kündigung ausgesprochen, so ASB-Geschäftsführer Michael Görner. (Ulrike-Pflüger Scherb)