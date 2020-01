Diebe mit Anonymous-Masken stürmen Tankstelle und schlagen Mitarbeiter

Zwei unbekannte Täter haben eine Tankstelle in Kassel überfallen. Sie trugen Anonymous-Masken.

Unbekannte raubten eine Tankstelle in Kassel aus

in Kassel aus Sie trugen bei dem Überfall sogenannte "Anonymous-Masken"

Die Täter schlugen einen Mitarbeiter

Ein ungewöhnlicher Überfall auf eine Tankstelle ereignete sich am Dienstag (28.01.2020) in Kassel-Waldau. Zwei unbekannte Täter mit sogenannten „Anonymous-Masken“ stürmten in den Verkaufsraum, drängten die Kassiererin in eine Ecke und packten anschließend Zigarettenschachteln in eine mitgebrachte Sporttasche, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Als ein weiterer Mitarbeiter der Tankstelle in Kassel seiner verängstigten Kollegin zur Hilfe eilen wollte, griffen die Diebe ihn an, bevor sie mit ihrer Beute flüchteten. Glücklicherweise erlitt der Angegriffene nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Verletzungen.

Die Täter sprangen bei dem Überfall in Kassel über den Tresen

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall an der Nürnberger Straße in Kassel, nahe der ehemaligen B 83, gegen 22.20 Uhr. Während ein Kunde gerade seine Tankrechnung zahlte, seien die beiden Maskierten in den Verkaufsraum gestürmt und über den Tresen gesprungen. Die Kassiererin und den Kunden hätten sie aufgefordert, sie gewähren zu lassen.

Blitzschnell hätten sie dann die Zigaretten aus der Auslage genommen, während der hinzugeeilte Tankstellenmitarbeiter die Täter ansprach und vergeblich versuchte, sie festzuhalten. Die renitenten Diebe schubsten den Angestellten und schlugen ihn auch noch, bevor sie die Flucht in Richtung einer Kleingartenanlage in Kassel ergriffen.

Die Täter trugen bei dem Überfall in Kassel "Anonymous-Masken"

Die beiden Männer werden nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben:

etwa 17 bis 20 Jahre alt

1,65 bis 1,75 Meter groß sein und eine schlanke bis sportliche Figur haben

Während der eine Dieb eine schwarze Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Sneaker und ein schwarzes Basecap auf dem Kopf trug, hatte der andere eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine graue Jeans und weiße Sneaker an, so die Beschreibung des Zeugens und der Opfer. Beide sollen weiße sogenannte „Anonymous-Masken“ getragen haben, weshalb die Gesichter nicht erkennbar waren.

Das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05 61/91 00 entgegen.

In Kassel wurde ein 15-Jähriger von einer Gruppe von sechs bis acht Personen überfallen*. Die Polizei hat nun Tatverdächtige festgenommen.

Ein Mann hat im Dezember ein Bettenfachgeschäft in Kassel ausgeraubt*. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole.

Von Kathrin Meyer





*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.